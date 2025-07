Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, komisyonun yol haritasının belirlenmesi için toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, komisyonun çalışma takvimini belirlemek üzere AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Kasapoğlu, "Komisyonun ve hepimizin özel bir sorumluluğu var. Bu komisyon herhangi bir komisyon değil, Meclisimizin vicdanı olacak. Devletiyle, milletiyle, akademisiyle, sivil toplumuyla 86 milyon için ortak bir sorumluluk ve bizler de hep birlikte bu konuyu inceleyeceğiz ve kurumlardan bilgi alacağız. Bu sorumluluğumuzu elbette bir rapor şeklinde kaleme almaktan ibaret görmüyoruz. Biz biliyoruz ve hissediyoruz ki, bir toplumu ayakta tutan en güçlü yapı taşlarından biri dezavantajlı bireylerine gösterdiği ilgi, ortaya koyduğu hayat şartlarıdır. Engelli bireylerin karşılaştığı her zorluk toplumun medeniyeti ve kapsayıcılığı açısından önemli bir göstergedir. Bu yüzden bu komisyon milletimizin, Meclisimizin ortak vicdanını temsil edecek ve ortak vicdanını hep birlikte daha yukarılara taşıyacak, bir bilinç hareketi olacak. Bu Komisyon ve bu bilincin geliştirilmesi, güçlendirilmesi hepimiz için önemli bir hedef olacak" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİLERLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURMAK UZUN VE GÜÇLÜ BİR YÜRÜŞÜYÜ GEREKTİRİYOR'

Kasapoğlu, farkındalığı pekiştirmek, mevcut duyarlılığı büyütmenin yalnızca yasal düzenlemelerle yapılamayacağını belirterek, "Engelliler ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmak çok katmanlı bir gayretin sonucu; çok uzun ve güçlü bir yürüyüşü gerektiriyor. Bu nedenle, bu bilinci büyütecek kültür politikalarında, eğitim sisteminde adımlar atmamız gerekecek; dijital içerikler, çocuk yayınları, gençlik dizileri bu bilincin kalıcı olması noktasında bize katkı sağlayacak. Kamu hizmetlerinin daha erişilir olması, bu bilinci somutlaştıracak. Sivil toplum olmazsa olmazımız ve bu bilinci güçlendirecek. Yasal altyapı, elbette çok ama çok kıymetli; yasal yapıyla bu bilinci koruyacağız. Teşvik mekanizmalarımızla da bu bilinci hep birlikte ödüllendireceğiz. Dolayısıyla, bu çalışma sadece bir araştırma çalışması değil, sadece sorun tespiti çalışması da değil; hep birlikte bir hikaye yazacağız, hep birlikte toplumun zihin yapısına hitap edeceğiz. Her yaşa, her kesime, her platforma hep birlikte ulaşacağız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki; Türkiye engelli bireyler olmadan asla tam olmaz, onlarsız yarımdır. O yüzden bu komisyonun çalışmalarını birlikte, siyaset üstü bir anlayışla yürüteceğiz ve ortak değerlerin meselesi olarak göreceğimiz bu çalışmaları inşallah birlikte neticelendireceğiz. Önümüzdeki süreçte, kültürel hayattan dijital dönüşüme, kamusal hizmetlerden istihdama, sivil topluma kadar tüm alanları kapsayacak bir çalışma planını birlikte ortaya koyacağız, hiçbir boşluk bırakmayacağız" diye konuştu.

'BENİM SORUNUM, BİR BÖBREK HASTASIYLA AYNILAŞTIRILMAMALI '

Kasapoğlu ardından görüş ve önerilerini dile getirebilmeleri için milletvekillerine söz verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "AK Parti hükümetleri tarafından Mecliste engellilik ile ilgili kabul edilen kanun. Tabii engellilik ile ilgili her tanımlama bazı şeyleri dışarıda bırakırken çoğu şeyi de genelleştiriyor. Bu bazen hastaya yazgısını adeta gösterir, söyler, genelleştiririz ama bu genelleştirme sorunlu olacaktır, bugün olduğu gibi. Çok somut bir örnek vereyim, mesela ben ortopedik engelliyim ve başımda bir sıkıntı var. Arabalarda, ÖTV muafiyet meselesinde bütün engellileri, 'Engelli' diye tanımlayıp 10 yıla uzattık. Örneğin ben 5 yıl dolmuş olmasına rağmen araba alamıyorum. Bu 5 yıl mı olmalı, 7 yıl mı olmalı ne olursa olsun bir böbrek hastasıyla aynılaştırılmamalı benim sorunum" dedi.

'ENGELİLER İÇİN RAPORLAMA SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRMALIYIZ'

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise engelliler için kamu ve özel sektörde ayrılan kotaların yeterince doldurulmadığını ve engellilerin aylık ücretlerinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Yaman, "Engellilerimizin rapor alırken yaşadıkları sıkıntılar var. Hatta, bir dönem ikili skala, üçlü skala geçişleri sırasında da mağduriyet yaşandı. Engelliler için biz bu raporlama süreçlerini de mutlaka kolaylaştırmalıyız. Engellilerin erişilebilirlik sorunu, hepimiz güncel olarak biliyoruz. Bağımsız yaşam hakkı için engellilerin tüm kamu, şehir hayatı, her yerde ulaşımın, binaların, caddelerin, parkların erişilebilir olması lazım ve bizim o zihniyete kavuşuyor olmamız lazım; o gözle tüm kuralların, mutlaka yönetmeliklerin değiştirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'NİFTY GENETİK TESTİNİ DEVLET ÜCRETSİZ YAPMALI'

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise down sendromu vakalarının arttığını kaydetti ve taramaların genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Tarama testlerimizin artması gerekiyor ama burada da tarihe bir not düşelim. 'Nifty testi' denilen bir genetik test vardır, şu an 12 bin liraya yapılır. Keşke devlet bunu ücretsiz yapsa, bunu not olarak düşelim. Çünkü anne karnında biz eğer down sendromunu yakalarsak, alternatif sunabiliriz; devam etmek istiyor mu, istemiyor mu? Bu kaygıları paylaşabiliriz" ifadelerini kullandı.