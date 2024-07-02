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Emine Erdoğan: Aileler güçlü yarınların teminatıdır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin önemine vurgu yaparak, ailenin güçlü yarınların ve barış dolu bir dünyanın teminatı olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, koruyucu aile sistemini güçlendirdiklerini ve çocukların koğuş tipi yurtlardan kurtarılarak sevgi merkezli evlere yerleştirildiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin diğer ülkelere ilham olmasını temenni etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ailenin; güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatı olduğunu belirterek, "Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek, sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir" dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen programda 81 ilin 'gönül elçileri' olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Sanatçı Alişan'ın sunumunu yaptığı programda konuşan Emine Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin, 12 sene önce başlattıkları devlet koruması altındaki çocukların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Gönül Elçileri Projesi'nin temelini oluşturduğunu söyledi. Emine Erdoğan, "Bu temelin, gün geçtikçe yurt içi ve yurt dışında hayata geçirilen yeni uygulamalarla güçlendiğini görmek, mutluluk verici" dedi.

'KORUYUCU AİLE SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİK'

Koruma altındaki çocukların bakım şartlarının 2000'li yıllarda yetersiz olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile dünyadaki iyi örnekleri de değerlendirerek, çocuklarımızı koğuş tipi yurtlardan kurtardık ve sevgi merkezli evlere yerleştirdik. Bir çocuk için olabilecek en huzurlu ve güvenli ortamın, bir aile ortamı olduğu düşüncesiyle, koruyucu aile sistemini güçlendirdik. Yapılan çalışmalar ve Gönül Elçileri Projemiz neticesinde, koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayımız 2002'den bu yana 515'ten,10 bin 256'ya yükseldi. Bu çocukların 1124'ü özel gereksinimli. Ne mutlu ki koruyucu aile kapasitemiz her sene yaklaşık yüzde 12'lik bir artış gösteriyor" diye konuştu.

'AİLELERİMİZİN YÜKLERİNİ BİZ DE SIRTLANACAĞIZ'

Vali eşlerinin 'gönül elçileri' olarak bu iyilik hareketinin lokomotif gücünü oluşturduğunu belirten Emine Erdoğan, "İllerinizde koruma altındaki çocuklarımızı koruyucu aileler ile buluşturacak fırsatları güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan ailelerimizin yüklerini biz de sırtlanacağız. Koruma altındaki çocuklarımızın sevincine, derdine, heyecanına, üzüntüsüne ortak olacağız. Bu çerçevede en fazla koruyucu aileye sahip olan ve bugün ödül alacak Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizi ve bu illerde görev yapmış tüm vali eşlerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, aile kurumunun önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Aile, güçlü yarınların, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır. Daha yaşanabilir ve müreffeh bir gelecek, sevgi ve şefkat merkezli bir aile yanında güçlenmiş nesiller eliyle inşa edilebilir. Bu sebeple küresel ifsat akımları, ellerindeki tüm imkan ve araçlarla, aile kurumunu ve çocuklarımızı hedef alırken, hepimiz daha da güçlü bir şekilde insanlığın bu en değerli kalesini savunmalıyız. Biliyoruz ki ailenin ve neslimizin etrafını saran küresel ifsat yangını, bugün söndürmezsek bir gün her yanımızı saracak. İnsanlığın temel değerlerini, aile kurumunu ve çocuklarımızı her türlü karanlık elden korumayı amaçlayan, iyilikten ve güzellikten yana, vicdan sahibi her ülke ile güçlerimizi birleştirmeliyiz."

'TÜRKİYE'NİN İLHAM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Emine Erdoğan, Türkiye'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin, ülke sınırlarını aşarak küreselleşmesinin önemini vurgulayarak, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projemizin bu topraklardan çıkarak tüm dünya için bir umut kaynağı olması gibi, Gönül Elçileri Projesi'nin de farklı ülkelerde uygulama modellerine dönüşmesini, Türkiye örneğinin diğer ülkelere ilham olmasını temenni ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çekerek, "Bugün ne acı ki dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar, bırakın müşfik bir aile ortamında olmayı hayatta kalmayı başarmaya çalıştıkları, korkunç şartlar altında yaşıyor. Bugün Gazze'de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor. Bu çocukların gidecek güvenli bir yeri de kalmadı. Yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında veya kayıp olduğundan şüpheleniliyor. Gazze'nin altı bir çocuk mezarlığı, üstü ise dünyanın en büyük yetimhanesine dönmüş durumda" ifadelerini kullandı. ???????

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu anne Aylin Bilekli ve korucuyu aile yanında yetişmiş Melih Kubanç'ın da birer konuşma yaptığı programda Emine Erdoğan, koruyucu ailelik çalışmalarıyla ön plana çıkan Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin vali eşlerine plaket verdi.

Emine Erdoğan, Bakan Göktaş, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Suhail Faris Al Mazrouei ve plaket alan gönül elçileri ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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