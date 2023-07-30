Emeklilerin Zammı Az, Makam Araçları ve Lüks Uçaklar İsyana Neden Oluyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Emekliler dertli, emekliler isyanda. Makam araçlarından, lüks uçaklarından vazgeçmeyenler emekliye zammı çok görüyor. İttifak ortakları da ikili oynuyor. Hem emekli zammı az diyorlar hem de artırılsın teklifimizi reddediyorlar" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, emeklilerle bir araya geldi. Ağbaba, ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı videoda emeklilerin sorunlarına dikkat çekti. Ağbaba, "Emekliler dertli, emekliler isyanda. Makam araçlarından, lüks uçaklarından vazgeçmeyenler emekliye zammı çok görüyor. İttifak ortakları da ikili oynuyor. Hem emekli zammı az diyorlar hem de artırılsın teklifimizi reddediyorlar" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"İN MAKAM ARAÇLARINDAN, İN UÇAKLARDAN"

"Emeklinin 7 bin 500 lirayla geçinmesi, barınması, karnını doyurması mümkün değil. Büyük zorluklar yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Bahçeli, 'Emekli maaşları yetersiz'; Mustafa Destici, 'Emekli maaşları yetersiz'; Fatih Erbakan, 'Bu maaşlarla geçinilmez' diyor. İkili oynuyorlar bunlar. Geçtiğimiz hafta biz önerge verdik, ellerini kaldırsalardı. Ellerini kaldırmadılar. Cevdet Yılmaz diyor ki 'Emekliye yapacağımız en küçük zam, bütçeyi zorlar.' Cumhurbaşkanlığı'nın koruma giderleri 500 milyona yaklaşmış, 3 tane uçakla geziyor o bütçeyi zorlamıyor, 125 bin tane makam aracı var, o bütçeyi zorlamıyor; fakir fukara emeklinin 7 bin 500 lirasını artırmak bütçeyi zorluyor. İn makam araçlarından, in uçaklardan…

"MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLADIĞI ENFLASYONDA YIL SONU HEDEFİ YÜZDE 58. BU, 10 BİN LİRA MAAŞ ALIYORSAN 6 BİN LİRASININ ENFLASYONA GİTMESİ DEMEK"

Memleket tam bir israf cumhuriyeti olmuş. Burada, sordum: Emekli en son gömleğini 7 yıl önce almış, çocuklarınınkini, koşusununkini giyiyor. Emekli artık ölen komşusundan kalan elbiseleri giyiyor. Hele bu gelen KDV ve mazot zammından sonra çay da ekmek de su da artacak çünkü her şey nakliyeye bağlı. Bundan sonra yaşam daha da güçleşecek. Seçimden önce, 'Emeklinin maaşını artıracağım, refah olacak, enflasyon düşecek' diyordu. Şimdi Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyonda bile yıl sonu hedefi yüzde 58. Bu, 10 bin lira maaş alıyorsan 6 bin lirasının enflasyona gitmesi demek."

EMEKLİ VATANDAŞ: "MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞININ KİRAYA YETMEDİĞİNİ İLK DEFA GÖRDÜM"

Ağbaba'nın ziyaretinde konuşan bir emekli, "Memur ve emeklinin maaşının kiraya yetmediğini ilk defa gördüm" dedi.

7 bin 500 lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir vatandaş Ağbaba'nın "7 bin 500 lirayla ne yapabiliyorsun" sorusuna, "Hiçbir şey yapamıyorum. Çocuk dershaneye gidecek, dershaneye göndermeyeceğim. Kaç bin lira para istiyorlar, nereden göndereceğim. 5 bin liraya ev yok da diyelim ki buldun 2 bin 500 liraya ben nereye vereceğim, yaşım 60. 3 bin 800 lira aldığımız zaman markete gittiğimizde sepetlerimizi dolduruyorduk. Hanıma hiç, 'Şunu alma' demiyorduk. O korku yoktu. Şimdi 7 bin 500 lira alıyoruz, hanımı markete götürmeye korkuyorum, tek gidiyorum. Bunu biz bütün emekliler hak ettik. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki 'Ben Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğim.' İstemedik, vermediler. Şimdi Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı bizim maaşlar en azından asgari ücretle eş değer olacaktı" yanıtını verdi.

7 bin 500 lira emekli aylığı aldığını söyleyen başka bir vatandaş, "4 bin lira aldığım zaman, 200 lirayla motorun deposuna mazot dolduruyordum, şimdi 3 bin liraya doluyor" dedi.