Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor’a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz başında yaşanan tartışmalı bir pozisyonla gole yaklaştı ve penaltı bekledi.

VEDAT MURIQI YERDE KALDI

Mücadelenin 5. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kalarak sakatlık yaşadı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet bu pozisyonda penaltı kararı bekleyerek maçın hakemine yoğun itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu bir süre süzdükten sonra oyunu devam ettirirken, bu anlar maçın ilk dakikalarında tansiyonun yükselmesine neden oldu.