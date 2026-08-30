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Dolu yağışı Sahara Geçidi’ni beyaza bürüdü

Dolu yağışı Sahara Geçidi’ni beyaza bürüdü
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Artvin’de sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini doluya bırakırken, beyaza bürünen Sahara Geçidi’nde bazı tırların yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin'de sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini doluya bırakırken, beyaza bürünen Sahara Geçidi'nde bazı tırların yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Şavşat-Ardahan kara yolu üzerindeki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi beyaza bürünürken, bazı tırların yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Şavşat-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Sahara Geçidi'nde etkili olan dolu, yolu ve çevresindeki yeşil alanları kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı tırlar ilerleyemeyerek yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Ağustos ayının son günlerinde ortaya çıkan ve kış mevsimini aratmayan manzara, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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