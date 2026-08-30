Kaldırımda sızan alkollü vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı

Sakarya’da alkolün dozunu fazla kaçırınca kaldırımda sızıp kalan bir vatandaş, kendisini kaldırmak ve tedavi etmek isteyen ekiplere zor anlar yaşattı. Kendisini 'ölü' ilan ederek hastaneye gitmeyi reddeden şahıs ekiplerle zor anlar yaşattı.

YOLDAN GEÇENLER İHBAR ETTİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, kaldırımda hareketsiz yatan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, bekçi, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"BEN MEVTAYIM" DİYEREK HASTANEYİ REDDETTİ

Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri, yüzünü ceket veya giysisiyle kapatarak yerde yatan şahsı ayağa kaldırmak için uzun süre dil döktü.

Yerden güçlükle kaldırılan ve alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan şahıs, kendisini ambulansa bindirmeye çalışan zabıta ve sağlık ekiplerine direndi. Ambulansın kapısında ekiplere "Gitmeyeceğim, ben mevtayım" diyerek tepki gösteren alkollü vatandaş, çevredekilerin gülüşmelerine ve şaşkınlığına neden oldu.

Ekiplerin sabırlı uğraşları sonucunda ikna edilen şahıs, kontrol amacıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.