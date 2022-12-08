Emekli cumhuriyet başsavcısıyla davalık oldu! CHP'li Özkoç'a gürültü nedeniyle suç duyurusu

Ankara'da emekli Cumhuriyet Savcısı Veli Kafes, oturdukları sitedeki soğutma sisteminden kaynaklı gürültü nedeniyle tartıştıkları CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, nüfusunu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", iftira", "görevi kötüye kullanma" ve gürültüye neden olma" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE MAHKEMELİK OLDULAR

Emekli Cumhuriyet Savcısı Veli Kafes, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, oturdukları site içerisindeki çarşının terasında bulunan soğutma ünitesinin çıkardığı gürültü nedeniyle Çankaya Belediyesi'ne şikayet dilekçesi verdiklerini, belediyenin de çarşıyı işleten inşaat firması hakkında para cezası uyguladığını ve soğutma sistemini mühürleyerek gerekli önlemlerin alınması için 30 gün süre verdiğini belirtti. Dilekçede, firmanın kararın iptali için dava açtığını, Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması istemini reddettiği belirtildi.

"ENGİN ÖZKOÇ ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Kafes, belediye kararının uygulanmadığını, mühür bozma suçu işlenerek soğutma sisteminin çalışmaya devam ettiğini aktardığı dilekçesinde, "Belediyeden tekrar ses ölçümü için geldiklerinde mahkemenin kararını hatırlatıp yeni bir karara kadar mührün kaldırılıp soğutma ünitesinin çalıştırılmasının suç olduğunu hatırlattım. Polis memurlarıyla konuşurken, 'Kimmiş o savcı? Nerede?' şeklinde bağırma sesi duydum. Hayatımda ilk kez karşılaştığım şüpheli, 'Ben CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç. Kimsin sen? Burada ne işin var? Çık git buradan' diyerek üzerime yürüdü. Ben durumu anlatmak istememe rağmen, 'Sen şikayetçi olamazsın. Kat maliki olarak ben şikayetçi değilim. Ben senden şikayetçiyim. 165 kat maliki adına karar veriyorsun. Herkesin huzurunu bozuyorsun. Sana ne kardeşim. Seni buradan attıracağım, çık buradan' diyerek bağırmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZKOÇ'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR!

Veli Kafes dilekçesinde, kendisine cevap verdiği sırada Özkoç'un öfkeyle, 'Bana saldırdı, bana saldırdı, tutanak tutun' diyerek polis memurlarına baskıyla hakkında işlem yaptırmak istediğini de aktararak, "Bu sırada koruması ve şoförü kısa bir süre önce ameliyat geçirdiğim sol kolumu sıkıca tutup kıvırarak beni çekmeye çalıştı ve canımı yaktı" dedi. Kafes, dilekçede, Özkoç ile isimlerini bilmediği şoförü ve korumasının 'Cebir ve tehdit ile kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'iftira', 'görevi kötüye kullanma' ve 'gürültüye neden olma' suçlarından soruşturma yürütülmesini talep etti. Kafes dilekçesiyle birlikte, olay anında eşi tarafından çekilen görüntülerin bir kısmını da savcılığa teslim etti.