Haberler

Ekrem İmamoğlu "casusluk" soruşturmasında ifade vermek için adliyede

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki adliyeye getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken Özel'in çağrısıyla CHP'liler İmamoğlu'na destek amacıyla adliyeye geldi. Ayrıca, parti görevlileri ve Özel'in bulunduğu 12 kişilik listenin olduğu ve başka kimsenin içeri alınmayacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturmasında yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde gizli askeri bilgiler, yabancı pasaport fotoğrafları ve örgüt bağlantıları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, tutuklu Necati Özkan ve Tele1'in kurucusu Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" ve "çıkar amaçlı suç örgütü" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasından ifade verecekCHP'liler İmamoğlu'na destek için adliyede

İMAMOĞLU BUGÜN İFADE VERECEK

Savcılık, İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında ifade vermesi için cezaevine yazı gönderdi. Bugün ise İmamoğlu, saat 11.00'de ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'nde olacak. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, adliyeye geldi. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da saat 10.55 itibarıyla Çağlayan'a getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye geldi.

Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

12 KİŞİLİK LİSTE

Parti görevlileri ve Özgür Özel'in olduğu 12 kişilik bir listenin olduğu, basın dışında içeri sadece o isimlerin alınacağı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma kapsamında ise şüphelilere dijital uygulamalar üzerinden seçmen verilerinin ele geçirilmesi, bu verilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşılması, maddi menfaat elde etmek ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası için fon oluşturmak gibi suçlamalar yöneltildi.

"İSTANBULLULARI ÇAĞLAYAN'A DAVET EDİYORUM"

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımın arkasındayım. İstanbulluları iradelerine sahip çıkmak üzere Çağlayan'a davet ediyorum." diyerek yurt dışı programını yarıda kesip Türkiye'ye döndü. İmamoğlu ise hakkındaki suçlamaları iftira olarak değerlendirdi.

CHP OTOBÜSÜNÜN ÖNÜ KESİLDİ

CHP, süreci "siyasi operasyon" olarak nitelendirirken, milletvekillerinin de katılımıyla İmamoğlu'na destek amacıyla bugün adliye önünde buluşma yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti otobüsünün üzerinden bir konuşma yapması bekleniyor.

CHP'nin otobüsü dün Çağlayan'daki adliyeye getirildi. Araç park halindeyken çevresi sivil araçlarla doldu. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, parti otobüsünün sivil bir araçla önünün kesildiği bilgisini paylaştı.

4 İLÇEDE YASAK

İstanbul Valiliği; Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yasak, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 00.01'den 23.59'a kadar bir gün süreyle geçerli olacak.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.