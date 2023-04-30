Efkan Ala: '2 helikopter gönderemeyen Türkiye'den, İHA-SİHA gönderen Türkiye'ye döndük'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin önünün açılmasını ve desteklenmesini istedi. Ayrıca, Azerbaycan işgal edilirken tahliye için 2 helikopter gönderemeyen bir Türkiye'den, 30 yıl sonra o işgal altındaki toprakları kurtaran ve istedikleri kadar İHA-SİHA gönderen bir Türkiye'ye döndüklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Azerbaycan işgal edilirken tahliye için 2 helikopter gönderemeyen bir Türkiye'den, 30 yıl sonra o işgal altındaki toprakları kurtaran ve istedikleri kadar İHA-SİHA gönderen bir Türkiye'ye geldik. Arkasında durmak istediğimiz Türkiye budur, yapmak istediğimiz şey budur, başarmak istediğimiz budur. Bunun için Türkiye'nin önü açılmalı, kesilmemeli" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekili adaylarının da katıldığı açılışta konuşan Ala, ülke olarak 15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacaklarını belirterek, "14 Mayıs'ta sandıkta alacağımız karar 15 Mayıs'tan itibaren bütün Türkiye'nin 5 yıllık geleceğini tayin edecek. Sadece Türkiye'nin mi? Türkiye'nin dışında bize bakan kardeşlerimizin de geleceğini ve umutlarını tayin edecek. Türkiye içinde 20 yılda yaptıklarımız, bundan sonra 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Dün İlham Aliyev'in TEKNOFEST etkinliğine katıldığını hatırlatan Efkan Ala, "Güç birliği yaptığımızda neler başaracağımızı biliyoruz çünkü. Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budaqov ve milletvekili heyeti Bursa'ya geldi. Karşılamamızda 'Sizi desteklemeye geldik, başka illere de gideceğiz. Biz sizi destekleyeceğiz ki, beraber yol alalım ve bu kazanımları kaybetmeyelim' dedi. Türkiye istikrarını kaybederse ki bakın, Karadeniz'de doğalgazı bulduk. Ama Akdeniz'de, Ege'de aradığımız zaman Yunanistan nasıl başını çıkardı? Oradan Türkiye'yi tehdit eder gibi konuştu. Ama Türkiye gemilerini denize indirdi, savunma sanayinde aldı başını gitti. Cumhurbaşkanımız da onlar konuşunca iki cümle söyledi mi herkes haddini biliyor. Bu gücü sizden alıyoruz. Öyleyse ne yapalım? İstikrar deyince Erdoğan akla geliyor. Arkasında duralım. Türkiye'ye bir istikrar hediye edelim ve Türkiye'nin önünü açalım. Destek sizden, başarı ve hizmet bizden" ifadesini kullandı.