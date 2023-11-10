Edirne Barosu, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararına tepki gösterdi

Edirne Barosu Başkan Vekili Avukat Aygün Ulubey Ergüden, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a yönelik Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararını tanımama ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararına tepki gösterdi. Ergüden, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebimizi ileteceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz" dedi.

Edirne Barosu Başkan Vekili Avukat Aygün Ulubey Ergüden, bugün yaptığı basın açıklamasında, Yagrıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili açıklama yaptı. Ergüden, şunları söyledi:

"BU KARAR HUKUKEN KABUL EDİLEMEZ"

" Anayasa Mahkemesi'nin Hatay milletvekili Can Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine dair verdiği karar ile başlayan süreç, hukukun üstünlüğünü ve demokratik değerleri koruma adına önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu karar ile Anayasa Mahkemesi bağımsız ve tarafsız bir yargının gerekliliğini bir kez daha vurgulamış, insan haklarının her şeyin üzerinde tutulması için kılavuzluk etmiştir. Ancak; 8 Kasım 2023 tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi; tüm hukuk camiası için şok etkisi yaratan Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymama ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yönelik kararını açıklamıştır. Bu karar hukuken kabul edilemez olmanın yanında hukuk güvenliğinin ortadan kalktığını göstermiştir. Bu karar; hukuka olan inancı telafisi imkansız şekilde zedelemiştir. Bu karar Türk hukukuna tarihi bir utanç olarak kazınmıştır ve unutulmayacaktır.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI BİLDİRİYORUZ"

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar, sadece bireysel davalar olarak görülmemelidir. Bu kararlar aynı zamanda insan haklarının güvencesidir. Ulusal ve uluslararası hukukun temel taşlarıdır. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın üstünlüğünü ve temel hakları koruma misyonu taşıyan kritik bir kurumdur. Tüm mahkemeler de, demokratik değerleri, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını esas alarak yalnız adalete hizmet etmelidir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayan tutumu, Anayasa'nın üstünlüğüne ve anayasal güvence altındaki tüm hak ve ilkelere yapılmış bir saldırı anlamına gelmektedir. Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na; Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması talebimizi ileteceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."