Kılıçdaroğlu istediği desteği alamamıştı! DSP'den kendilerini ziyaret eden AK Parti'ye yeşil ışık

Dün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği DSP'ye bugün de AK Parti tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. Görüşme sonrası Binali Yıldırım, "Bu seçimde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük. Teklifimizi ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz" dedi. DSP lideri Aksakal, "Başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz. Ardından AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğiz" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere adım adım yaklaşırken, partiler ve ittifaklar arasındaki ziyaretler de hız kazandı. Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret ettikten snra Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne gitti.

DSP'YE BİR ZİYARET DE AK PARTİ'DEN

Kılıçdaroğlu'nun ardından DSP'ye bir ziyaret de bugün Ak Parti'den yapıldı. Ziyarete AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gitti.

"TEKLİFİMİZİ İLETTİK"

Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: "Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Sayın genel başkanının da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz. Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur."

"BUGÜN AK PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ"

DSP lideri Aksakal ise şunları söyledi: "Bu süreçte DSP Atatürk'ün yolunda Bülent Ecevit'in ilkeleri ışığında Türk milletine hizmet etmek için ilkeli bir duruşla, dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. DSP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık. Saat 14.00'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Dünkü ve bugünkü ziyareti değerlendirip açıklama yapacağız. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz. Ardından AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğiz." dedi.

KILIÇDAROĞLU İSTEDİĞİNİ ALAMAMIŞTI

Dün Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası DSP Genel Başkanı Önder Aksakal', "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki Türk milletinin hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum." demişti.

AKILLARA BULDAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Aksakal'ın sözleri cumhuriyet için "100 yıllık bir yıkım süreci" diyen HDP'li Pervin Buldan'a gönderme olarak yorumlandı. Aksakal'ın açıklamaları, HDP'li Pervin Buldan'ın "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini akıllara getirdi.