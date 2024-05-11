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DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul'da Iraklı öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesinde, "Göçmenleri mağdur ve mazlum duruma düşürmeyin." açıklaması yapan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren'e yüklendi. Bir televizyon kanalında konuşan Enginyurt, "Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız! Iraklıyı sevdiniz, Suriyeliyi sevdiniz, Afgan'ı, Pakistanlıyı sevdiniz, Arap'ı, Acem'i sevdiniz bir Türk'ü sevmediniz, alayınıza yazıklar olsun." dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Eyüpsultan'daki bir özel lisede, Iraklı eski bir öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesinde yaşananlara tepki gösterdi.

Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Oktugan'ın cenaze namazında konuşan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, "Bu menfur durumu tekrar birisinin 'Göçmen' suretiyle ifade etmesiyle, birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek mümin ve muvahhid olarak şiarımızdır." demişti.

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Bir Türk'ü sevmediniz

ENGİNYURT'TAN MÜFTÜYE SERT TEPKİ

DP'li Cemal Enginyurt, Sözcü TV'deki bir programda, cenazede konuşan müftü Recep Eren'in bu açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Bir Türk'ü sevmedinizDemokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

"HERKESİ SEVDİNİZ, BİR TÜRK'Ü SEVMEDİNİZ"

Enginyurt, "Bu kininiz, nefretiniz nedir ya? 'Türkçe konuş' diyen öğretmeni öldüren o kanlı katili masumlaştırmak İslam'ın ve insanlığın neresinde var ya? Kanınız kurusun ya! Türk'e düşmansınız Türk milletine düşmansınız. Yazıklar olsun be! Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız! Iraklıyı sevdiniz, Suriyeliyi sevdiniz, Afgan'ı, Pakistanlıyı sevdiniz, Arap'ı, Acem'i sevdiniz bir Türk'ü sevmediniz. Alayınıza yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Bir Türk'ü sevmedinizİbrahim Oktugan

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede Irak uyruklu öğrenci Y.K, okul müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'a, 7 Mayıs'ta silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmış, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (14)

Devret Bahçeleri:

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

142
19
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

bu topraklara yüzlerce medeniyet, imparatorluk ve devletler çıktı ve yıkıldı. belki Türkiye yıkılır onun yerine çok daha güçlü ve ne olduğu belli bir devlet kurulur.

yanıt18
yanıt108
polo tel :

apdullah TÜRKİYE CUMHURİYETİ güçlü ve ne olduğu belli bir devlettir. Senin gibi düşünenlerin hevesi her zaman kursağında kalacaktır.

yanıt93
yanıt9
Devret Bahçeleri:

Bu ülke hakkını savunan. topraklarını seven atalarımız tarafından kuruldu ve bizlere emanet edildi. Ne olduğu belli olmadan topraklarımızda otlanan insanlar tarafından kaybedilmeyecek.

yanıt64
yanıt8
Abdullah KARAMAN:

polo ... ne olduğu belli değil. Hıristiyan desen değil, yahudi desen değil, müslüman desen o da karışık. inşallah anayasası Kur'an'ı Kerim olan Osmanlı gibi bir devlet kurulur.

yanıt7
yanıt37
Nuri Aga:

Abdullah Türkiye cumhuriyeti ne olduğu belli bir devlettir. Bence senin ne olduğun belli değil.

yanıt29
yanıt6
Ihsan Nuroğlu:

Cemal engın yurt sen bı tedavı ol senı çok ıyı tanıyom 30yıl evel Avrupa’ya cok fındık yuklerdık tır larlan bı avuç fındık ısdedık bızı azarladın

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yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Fındıkla konunun ne alakası var..

yanıt17
yanıt3
Ihsan Nuroğlu:

Bız tırlarla engınyurdun ordudakı fındık fabrıkasından Avrupa’ya fındık taşırdık 30yıl oncede aynı engın yurt demek ısdedım benım gıbı tahtaları noksan

yanıt3
yanıt3
Serhat Tr:

Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu anlamadıkça işimiz çok zor.

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