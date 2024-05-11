DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Eyüpsultan'daki bir özel lisede, Iraklı eski bir öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesinde yaşananlara tepki gösterdi.

Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Oktugan'ın cenaze namazında konuşan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, "Bu menfur durumu tekrar birisinin 'Göçmen' suretiyle ifade etmesiyle, birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek mümin ve muvahhid olarak şiarımızdır." demişti.

ENGİNYURT'TAN MÜFTÜYE SERT TEPKİ

DP'li Cemal Enginyurt, Sözcü TV'deki bir programda, cenazede konuşan müftü Recep Eren'in bu açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

"HERKESİ SEVDİNİZ, BİR TÜRK'Ü SEVMEDİNİZ"

Enginyurt, "Bu kininiz, nefretiniz nedir ya? 'Türkçe konuş' diyen öğretmeni öldüren o kanlı katili masumlaştırmak İslam'ın ve insanlığın neresinde var ya? Kanınız kurusun ya! Türk'e düşmansınız Türk milletine düşmansınız. Yazıklar olsun be! Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız! Iraklıyı sevdiniz, Suriyeliyi sevdiniz, Afgan'ı, Pakistanlıyı sevdiniz, Arap'ı, Acem'i sevdiniz bir Türk'ü sevmediniz. Alayınıza yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

İbrahim Oktugan

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede Irak uyruklu öğrenci Y.K, okul müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'a, 7 Mayıs'ta silahla ateş etmişti. Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmış, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.