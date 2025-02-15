Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı Ankara'da başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara'da başladı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ülkelerine yaptığı gezilerin çok bereketli geçtiğini belirterek, "Üç ülkedeki Türkiye sevgisi kelimelere sığacak gibi değil. Bir ülkenin hem yöneticilerinin hem vatandaşlarının bir başka ülke için bu kadar sevgi ifadeleriyle konuşmaları, sevgi gösterileri yapmaları bilmiyorum başka bir ülkeye nasip olur mu?" dedi.

"Gelecek planlarını yapamayan kurumlar başarısızlığa mahkumdur"

Erbaş, kurumsal misyon açısından merkez birimleri istişare toplantılarını son derece önemsediklerini belirterek, "Faaliyetlerini, hizmet çıktılarını iyi analiz edemeyen, gelecek planlarını, stratejilerini, tutarlı, uygulanabilir şekilde yapamayan kurumların başarısızlığa mahkum olduğunu hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

"En önemli, en bereketli, en verimli çalışmaları yapan kurumuz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) vasıtasıyla 150 ülkeye ulaştıklarına dikkati çeken Erbaş, "Sadece bir kurban seferberliği vesilesiyle 35 milyon insana ulaşıyoruz. Ramazan paketleri, yani bütün bunlar bizim hem yurt içinde hem yurt dışında ne büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vakfımız desteğiyle yurt dışında devletimizi büyük bir potansiyelle temsil ediyoruz. Şunu iftihar ederek söyleyeyim; en önemli, en bereketli, en verimli çalışmaları yapan kurumuz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, insanlığın önemli ve son derece farklı bir sürece tanıklık ettiğine işaret ederek, "Dünya inanılmaz bir hızla değişirken, ahlaki ve insani değerlerin de aynı hızda dönüştüğünü görüyoruz. Böyle bir çağa denk gelmenin kaygı verici atmosferini hep birlikte teneffüs ediyoruz. Yani bazen teknolojik gelişmelere seviniyoruz ama hayatla, ahlakla, değerlerle, ilkelerle ilgili gelişmeler geleceğimiz, çocuklarımız, neslimiz adına bizi ürkütüyor. Dünyada yaşanan olumlu ya da olumsuz her durum eş zamanlı olarak hayatlarımıza etki ettiği için bizi ilgilendirmeyen bir değişme ya da gelişme söz konusu değildir. Her konu ilgilendiriyor. Bu anlamda önceliğimiz dünya gündemini takip ederek sağlıklı veriler ortaya koyabilmek olmalıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının milletimize hizmet ederken tüm bu dünya ölçeğinde yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayacağını da aktaran Erbaş, hizmet alanını ve niteliğini gözden geçirip, gerekli önlemlerini alacağını belirtti.

"Başkanlığımızın hizmetleri milletimizin takdirini kazanmaktadır"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki Müslüman ülke ve topluluklar için önemli bir teşkilat haline geldiğini dile getirerek, "Her geçen gün büyüyen Başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetler milletimizin takdirini kazanmaktadır. Bu takdir, gönülden inanıyoruz ki hak edilmiş bir takdirdir" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve 4 gün sürecek olan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 yılı içerisinde yapılan faaliyetleri değerlendirilecek ve 2025 yılına dair planlamalar yapılacak. - ANKARA