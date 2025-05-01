Dışişleri Komisyonu'nda 6 uluslararası anlaşma kabul edildi

Tbmm Dışişleri Komisyonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasının bulunduğu 6 uluslararası anlaşma kabul edildi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Oktay, komisyonun Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bu gelişmeler yaşanırken maalesef yakın coğrafyamızdaki çatışma ve savaş ortamı da devam etmektedir. ABD yönetiminin barışı sağlamaya yönelik girişimlerine ve geçici ateşkes ilanlarına rağmen Rusya- Ukrayna Savaşı halen devam etmektedir. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz, Ukrayna- Rusya Savaşı'na diplomatik bir çözüm bulunması için savaşın ilk günlerinden bu yana ciddi çabalar göstermiş, ancak batılı ülkelerin aksi değerlendirmeleri, aksi yöndeki politikaları dolayısıyla barış sağlanamamıştı. Barışın sağlanması için her iki tarafın da masada olması gerektiği yönündeki politikamızı bugün de devam ettiriyoruz. 19 Ocak tarihinde Gazze'de geçici ateşkesin ilanı sonrasında İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını ve saldırılarını, katliamlarını sürdürdüğünü, 2 Mart tarihinden itibaren de tüm insani yardımları engellediğini ve Filistin'de insanlık dramının devam ettiğini endişeyle izliyoruz. Tüm bu gelişmeleri şiddetle kınıyor ve tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SİLAHLARINI BIRAKMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Oktay, Suriye'deki birlik ve beraberlik sürecine zarar verilmemesinin önemli olduğunu ekleyerek, "Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede gerek ikili gerek bölgesel düzeyde girişimlerimizi sürdürmekteyiz. Öte yandan, Suriye'deki tüm güçlerin merkezi yönetimin kontrolüne girmesi ve terör unsurlarının silahlarını bırakarak kendilerini tasfiye etmeleri büyük önem taşımaktadır. Son günlerde Pakistan ve Hindistan arasında yaşanmakta olan gerginliği de yine endişeyle takip ediyor, bu gerginliğin bir an önce düşürülmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

Oktay, konuşmasının ardından komisyonun yürüttüğü çalışmalardan bahsetti ve halihazırda Genel Kurul'da görüşmeyi beklenen 91 uluslararası anlaşma olduğunu dile getirdi.

'ÜLKEMİZ BAE'DEN 15 SUÇLUNUN İADE TALEBİNDE BULUNDU'

Komisyon Başkanı Oktay'ın açılış konuşmasının ardından uluslararası anlaşmalara geçildi. Türkiye ve BAE arasında imzalanan, 'Suçluların İadesine Dair Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, BAE'de 15 bin Türk vatandaşının bulunduğunu belirterek, "Dolayısıyla, bu anlaşma öncelikle vatandaşlarımızın hem mevcutta hem de olası önümüzdeki dönemde ihtiyaçları çerçevesinde düşünülmüştür. Bu açıdan gerekli görülmektedir. Bir diğer husus da Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde süreç devam etmektedir. Karşılıklı olarak bu süreçleri devam ettiriyoruz. Şu ana kadar iki taraf arasında yürütülen konuda ülkemiz Birleşik Arap Emirliklerinden toplam 15 iade talebinde bulundu, son 10 yıl için söylüyorum. Bunlardan 2 tanesi reddedildi, 2 tane dosya ise hitam olmuştur. 4 dosya derdest olup işlemleri devam etmektedir. Dolayısıyla, bu çerçevede anlaşmanın gerekliliği ortadadır. Ülkemiz toplam 15 iade talebinde bulunmuştur. Bunlardan 9 tanesi terör kapsamında, 6 tanesi ise adi suç kapsamındadır" diye konuştu.

'7 EKİMDEN BU YANA 40 FİLİSTİNLİYE KİMLİK VERİLDİ'

Filistinlilerin Türkiye'ye göç ettirileceğine dair iddiaları değerlendiren Duran, Türkiye'deki Filistinli sayısına ilişkin ise şöyle konuştu:

"7 Ekim'den bu yana, İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde olan bir husus olmakla birlikte benim elimdeki bilgilere göre doğum tescili yoluyla T.C. kimliği verilen Filistinli sayısının 53 olduğu, vatandaşlık başvurusu olumlu sonuçlanarak kendisine Türkiye Cumhuriyeti kimliği verilen Filistinli sayısının da 40 olduğu ve toplamda 93 yeni Filistin kökenli vatandaşımızın olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

'AB'NİN KARDEŞ ÜLKELERLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARA ZARAR VERMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yaşanan yeni gelişmelere ilişkin, "Tabiatıyla, TDT bünyesinde kabul edilen belgelerde de öngörüldüğü üzere ülkemizin hayati çıkarlarını ilgilendiren konularda istişare halinde olmamız ve dayanışma içerisinde olmamız TDT ülkeleriyle önem taşımaktadır; bunu kardeşlerimize sürekli olarak hatırlatıyoruz. AB'nin bu kardeş ülkelerle ikili ilişkilerimize ve TDT bünyesinde Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik çalışmalarımıza zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bizim bölgeye yaklaşımımız ve politikalarımız bölge dışı aktörler gibi konjonktürel gelişmelere dayanmıyor. Bu anlamda, önümüzdeki dönemde hem KKTC'ye ilişkin olarak hem de bizim TDT'yle ilişkilerimiz anlamında girişimlerimize devam edeceğiz. Bu çerçevede, TDT'nin ana danışma organı olan Aksakallar Konseyi ilk defa KKTC'de toplanacak. Aksakallar Konseyi'nin 17'nci toplantısına 1- 2 Mayıs 2025 tarihlerinde Girne'de ev sahipliği yapacak KKTC. Yine, bu çerçevede, TDT üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Aksakallılarının yanı sıra TDT Genel Sekreteri de toplantıya katılacak, böylece ilk defa KKTC resmi bir TDT etkinliğine ev sahipliği yapmış olacak. Kardeş Türk devletlerinin tüm dünyaya Kıbrıs Türkleri ve KKTC'yle ilgili güçlü bir dayanışma mesajı böylelikle vermiş olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası anlaşmalar üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından komisyonda 6 uluslararası anlaşma kabul edildi.