İmralı Heyeti'nden Bakan Tunç ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret! Rapor ocak ayı ortasında

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Mithat Sancar, "Sayın Numan Kurtulmuş ile gayet verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. TBMM'de bir komisyonun kurulmuş olması tarihsel önemdedir, şu ana kadar olmayan bir durumdu. Dolayısıyla barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli sonuçları ve etkileri olacağını başından itibaren söyledik. Bu etki bundan sonra da devam edecek. Demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazılma aşamasına gelinmiş olduğu ve ocak ayı başlarında ortaya çıkarılması planlıyor, bu konuda çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ORTA DOĞU İÇİN HAYATİ BİR İHTİYAÇ"

Sancar, sürecin devam ettiğini söyleyerek, "Bu sürecin toplumsal güvencelere, desteğe ihtiyacı var; ancak hukuksal güvenceler yalnızca bu süreç için değil, tüm toplum için geçerlidir. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve uygulama, toplumsal barışın tüm ülkede geçerli olması için önemli, demokrasi hepimiz için tüm ülke için çok önemli, barış hem Kürt sorununda hem Türkiye'de hem de Orta Doğu için hayati bir ihtiyaç. Bunların birbiriyle ilişkisi ve etkileşimi görüşmelerimiz içerisinde yer almıştır" diye konuştu.

RAPOR OCAK AYI ORTASINDA

Pervin Buldan da görüşmenin iyi geçtiğine işaret ederek, "Bu süreç içerisinde önemli olan şu; siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olması çok önemlidir. Ancak aynı zamanda parlamentonun da bu sürece sahip çıkması çok önemli. Bu yüzden Sayın Kurtulmuş'un, komisyon başkanı olarak bu iradeye sahip çıkması ve yapıcı rolünü sürdürmesi nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ocak ayı ortalarında da raporun nihayete ermesi noktasında görüşlerimizi ifade ettik ve Kurtulmuş'un görüşlerini aldık. Güzel bir görüşme oldu" dedi.

İMRALI HEYETİ İLK ZİYARETİADALET BAKANLIĞI'NA YAPTI

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer aldı.

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldıklarını belirterek, "Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık. Hem de önerilerimizi sunduk. Biliyorsunuz barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir. Bu açıdan Adalet Bakanlığı'na da önemli bir rol ve görev düştüğünü yine bakan ve ekibi de söylüyorlar" dedi.

"11. YARGI PAKETİ DAHİL HUKUKSAL ZEMİNİN BARIŞ İÇİN GÜÇLÜ HALE GETİRİLMESİ KONUSUNU ELE ALDIK"

Sancar, pek çok konuda çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Şu an mecliste görüşülmekte olan 11. yargı paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık. İnfazda eşitlik adalet de konuşmalarımızın ve görüşmemizin bir konusuydu. Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Kendi önerilerimizi de sunduk. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmektir. Bu konuda çalışmalar devam edecek, temaslar devam edecek, görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ SÜRECİYLE İLGİLİ ÇIKARILACAK OLAN YASADA NASIL BİR HAZIRLIK YAPILDIĞINA DAİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Barış süreciyle ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu. Ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular yine infazı yakılan tutuklularda gündem haline geldi. Bunlarla ilgili biliyorsunuz çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var cezaevlerinde ve gözlem kurullarında idari gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor. Bununla ilgili de görüşlerimizi ve önerilerimizi bakana yaptık. Adalet Bakanı'nın da bu konudaki gerçekten yapıcı yaklaşımından dolayı hem kendisine teşekkür ediyoruz hem de hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde. Biz takip edeceğiz, istişare halinde olacağız, diyalog halinde olacağız ve sürecin selamete uğraması açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNE İLİŞKİN GENİŞ KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK"

Bakan Tunç, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILINI TERÖR OLMADAN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"

Huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşmanın herkesin arzusu olduğunu belirten Tunç, "Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılını terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.