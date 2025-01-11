Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda "Barışla herkes kazanır" ifadesi yer aldı.

HARİTA DETAYI DİKKAT ÇETİ

Paylaşımda, Bahçeli portresinin arkasında Türkiye'nin yanı sıra Suriye'nin de büyük bölümünün yer aldığı, Irak, Filistin toprakları dahil geniş bir harita görüldü. "Barışla herkes kazanır" ifadesinin de Türkiye ve Suriye toprakları üzerine yerleşimi dikkat çekti.

ZAMANLAMA MANİDAR

Paylaşımın, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle sürdürülen görüşmelerin devam ettiği dönemde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki mesajları öncesinde yapılması da dikkat çekti.

İşte MHP'nin hesabından yapılan o paylaşım;