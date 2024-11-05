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Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında teröristbaşı Öcalan çağrısını yineledi. "Teröristbaşı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin." diyen Bahçeli, "Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Teröristbaşı Öcalan için DEM Partisi grubunda terörü bitirme çağrısı yapması teklifini hatırlatan Bahçeli, çağrısını yineledi.

Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökünün kazınacağını söyleyen Bahçeli, "Teröristbaşı terörün bittiğini söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" dedi.

Teröre toleransın sıfır olduğunun altını çizen Bahçeli, "Terör başka Kürtler başkadır. İkisini karıştırmak en büyük kötülüktür. Terör örgütü Türkiye düşmanlarının taşeronudur." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ ASİMİLASYONCU OLMAMIŞTIR"

Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Tarihin tekerrüründe hizmet etmek varken, kardeşliğimizi yağmalamak için sıraya girenlere göz yummak akıl karı mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler kimlerin hesabına faaliyet gösteriyor?

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı? Geleceğimizi rehin mi bırakalım? Bağımsızlığımızın çiğnenmesine sessiz mi kalalım? En büyük gücümüz çelik gibi sağlam olan milli birliğimizdir. Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacak. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz, bölücü teröre karşı tek yüreğiz. Teröristbaşı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım.

Geçmişten gelen sorunlara çözüm geliştirmek için geçmiş ile günümüz noktasında temas noktaları bulmalıyız. Peşin hükümlere sırt dönüp aklın ve vicdanın sesine kulak vermeliyiz. Bir arada yaşamaya dönük strateji geliştirmekten çekinmemeliyiz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜREDİĞİ NERESİ VARSA ORASI MEŞRU HEDEFTİR"

Milletimiz esareti tarih boyunca reddetmiştir. Siyasette uzlaşmak ortak yarardır. Kürt kardeşlerimiz ile aramıza kimse giremez. 23 Ekim TUSAŞ saldırısı Türkiye'ye yapılmıştır. 5 şehidimizin, yaralı kardeşlerimizin acısı ve hüznü Hakkari'den Edirne'ye ülkemizin tamamına çökmüştür. Teröre tolerans sıfırdır. Terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Terör başka Kürtler başkadır. İkisini karıştırmak en büyük kötülüktür. Terör örgütü Türkiye düşmanlarının taşeronudur. DEM Parti kararını derhal netleştirmeli, gel gitti tutumundan uzaklaşmalı terörle arasına duvar örüp örmeyeceğine karar vermelidir. Kimse karnından konuşmasın. Sahte efelenmelere sapmasın. Ederinin ne olduğunu bildiklerimiz fason meydan okumalara hiç heveslenmesin.

"HEDEFİMİZ YENİ YÜZYILDA TERÖR KAMBURUNDAN KURTULMAK"

Düne kadar altılı masada kimlerle can ciğer kuzu sarması olduklarını, PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuzu mu sanıyorlar. Öcalan, İmralı'da yatıyor. Fakat DEM Grubu'nda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğunu neden görmüyorsunuz? TBMM, milli iradenin tecelligahıdır. Peki İmralı adası neresidir, hangi ülkenin toprağıdır? İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Terörist başının TBMM DEM grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar? Bu ne yaman çelişkidir? Tecridi kalkarsa DEM grubunda eylemsel ve araçsal olarak açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar kandan beslenen köksüzlerden başkası olamaz. Ceset edebiyatı yapanlar Mehmetlerimizin yanına gitsin, dağın başında nöbete gitsinler o zaman göreyim alayının ense tıraşını. Bizim hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır.

"ERDOĞAN BİZE GÖRE TEK SEÇENEKTİR"

Aklında soru işaretleri olanlar varsa; eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe inerse, sayın Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Birbirleri ile huzura kavuşamayanlar Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek? Türkiye Yüzyılı geleceği için sayın Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağa teröre teslim edilmeyecektir. Bu devletin kurucusu büyük Türk milletidir. Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır"

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Senin sozun degil.sahibimin diceksin.kukla kapi kulu.emir eri.

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Haber YorumlarıAysegulll:

Milliyetçiligin yüz karası

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Teroristi meclise getirmeyi bir de şehit ailelerine sorarmısın yetim kalan öksüzlere yetimlere bir sorsana

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Ya bi düş şu Ülkenin yakasından artık ! Sen her ağzını açtığında Ülke karışıyor, çok meraklıysan çağır medyayı teröristleri evinde buluştur !

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Türk milleti seni anlamadı akıl tutulmasıylamı konuşuyorsun sen bunak yürüyen ceset

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Haber Yorumlarıibrahim ibrahim:

ŞİMDİ BİRDE ÇIKIP KENDİLERİNE MİLLİYETÇİ DERLER ! YÜZLERCE ŞEHİT ÇOCUĞUNUN YÜZÜNE NASIL BAKACAKLAR !

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Haber YorumlarıTalip Ketenci:

Rabbim seni bildiği gibi yapsın bırak artık siyaseti bunak herif doğdum doğalı 45 senedir milliyetciydim beter etdin bizi

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

boş boş konuşmuş yine geldi ve söyledi terör bitecek mi?? Söze gelirse ülkede herkes terör bitsin diyor ama sadece sözle:))

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Haber YorumlarıYasin ŞİMŞEK:

Doğalgaz faturası meclisten mi yatırılıyor adres tarif edermisiniz

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Haber YorumlarıASD:

HADİ ORDAN...

Yorum Beğen31
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