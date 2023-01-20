Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim sloganını açıkladı

İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim startını vereceğini açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklama yaptı. 14 Mayıs 2023'te yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan Bahçeli MHP'nin ana sloganını da duyurdu.