Bahçeli, Nevşehir'deki 6 dönümlük arsasını bağışladı: Alevi de biziz, Sünni de biziz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsasını, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe etti. Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Unutulmasın ki, biz ezelden ebede uzanan ve asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz. Hiç kimseyle ayrımız, gayrımız yoktur" ifadelerini kullandı. MHP lideri, "Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz. Hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki yaklaşık 6 dönümlük arsasını, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Bahçeli, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÖNÜL DÜNYAMIZIN YÜKSEK MİMARLARI, BİZİ BİZ YAPAN MİLLET TÜRBEDARLARIDIR"

Bahçeli, Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir." sözlerini anımsatarak şunları kaydetti: "Gönül dünyamızın yüksek mimarları, inanç hayatımızın şanlı mihmandarları bizi biz yapan vatan, millet ve iman türbedarlarıdır. Mazi kayıtlarımızın mana ve muhtevası değerlendirildiğinde, Anadolu'yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimizin Horasan kaynağından doğup Türk-İslam ruhunu elden ele kahramanca taşıdıkları, kararlılıkla tebliğ ettikleri gayet net olarak anlaşılacaktır.

"BİZİM ANLAYIŞIMIZDA MEZHEP AYRILIĞINA ASLA YER YOKTUR"

Horasan erenleri bekamızın kilidi, milli ve dini birliğimizin kemer taşıdır. Merhum hocamız Prof. Dr. Ö. Lütfi Barkan'ın 'Kolonizatör Türk Dervişleri' diye tanımladığı kutlu büyüklerimiz kalpleri fethetmiş, Türk'ün dünyayı ve beşeriyeti kucaklayan mukaddes yüzleri olmuşlardır. Horasan, 'Güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi' diye bilinmektedir. Horasan mukadderat hazinemiz, kardeşlik ve kaderdaşlık hazinedarımızdır. Bizim anlayışımızda mezhep ayrışmasına ve ayrılığına asla yer yoktur. Buna gerek yoktur. Kaldı ki bu makul değildir."

6 BİN DÖNÜM ARSAYI HORASAN ERENLERİ FEDERASYONU'NA HİBE ETTİ

"Alevi de bizim, Sünni de bizimdir. Hepsi birden Türk milletinin asil ve eşit mensuplarıdır. Türk ve Müslüman olmak güzelliklerin en güzelidir. Hem nimet, hem bereket, hem de varoluşumuzun ziynetidir." ifadelerini kullanan Bahçeli, şu bilgiyi paylaştı: "Milli birlik ve kardeşliğimiz adına almış olduğum bir kararı buradan paylaşıyor ve ilan ediyorum. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde üstüme kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ediyorum. Mezkur federasyon yönetimiyle Mersin mitingimiz öncesinde yaptığım bir görüşmede bu tasarrufumu kendileriyle de paylaştım. Unutulmasın ki, biz ezelden ebede uzanan ve asla kırılamayacak kardeşlik bağlarına sahibiz. Hiç kimseyle ayrımız, gayrımız yoktur. Mevzi farklılıkların muhteşem ve tarihi kaynaşmamıza herhangi bir engel çıkaramayacağına yürekten inanıyorum.

"ALEVİ DE BİZİZ, SÜNNİ DE BİZİZ"

Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz. Hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz. Horasan Erenleri Federasyonu'na hediye ettiğim arsanın takdire şayan nice hizmetlere ve manevi ilerlemeye vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun. Anadolu'nun Türklükle ve İslam ile müşerref olmasını sağlayan hikmet ve hidayet ehli Allah dostlarını, Ehli Beyt'in aziz büyüklerini, ezcümle muhterem ceddimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."