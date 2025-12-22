Destici'den DEM Parti'ye tepki, Bakan Fidan'a destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Denizli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Terörsüz Türkiye' hedefini desteklediklerini ancak terör örgütlerine güvenilemeyeceğini belirten Destici, "Biz devletimize, hükümetimize Cumhur İttifakı'mıza güveniyoruz. Ama biz karşımızdaki bu hainlere güvenmiyoruz. Neden? Çünkü bunların kendi iradeleri yok." ifadelerini kullandı.

"BUNLARI DAHİ KABUL ETMİYORLAR"

Destici, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bakın, Suriye'de kabul etmedikleri ne biliyor musunuz? Aslında onların kabul etmediklerini ben de tersinden kabul etmiyorum. Bakın, neyi kabul etmiyorlar? Bundan daha iyisi ne? Neyi istiyorlar? Bakın, önerinin en önemli noktalarından biri şudur: 'Anlaşmanın, Şam hükümetinin ordu veya güvenlik birimlerinden hiçbirinin SDG'nin işgali altındaki kuzeydoğu bölgesine girmesine izin verilmeyeceğini taahhüt edecek' deniliyor. Bu da SDG'nin bölge üzerindeki özel kontrolünü fiilen koruması anlamına geliyor.

Şam, SDG'ye devletin askerî ve güvenlik kurumlarında da önemli temsil hakkı verecek. Anlaşma; Savunma Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı olmak üzere üç bakan yardımcılığı görevinin SDG'ye tahsis edilmesini öngörüyor. Öte yandan, SDG'nin üst düzey 70 askerî isminin yeni Suriye ordusuna entegrasyonu ve yeniden yapılandırılmış Suriye ordusunun liderlik pozisyonları için listelendiği bildiriliyor. İsrail'den üçlü askerî plan ve PKK üzerinden bir psikolojik savaş… Bunları dahi kabul etmiyorlar.

"NE YAPACAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI? SURİYE'NİN KUZEYİNDE BİR PKK DEVLETİ KURULMASINA ONAY MI VERECEK?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Dışişleri Bakanınıza ayar verin" diyen DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'a da sert tepki gösteren Destici, şunları söyledi: Şimdi çıkmışlar; hem PKK'nın partisi DEM Parti, hem oradan bir milletvekili, hem de maalesef AK Parti içinden bir milletvekili, bu yüzden bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı itham ediyorlar, suçluyorlar. 'Sen bozuyorsun' diyorlar, 'Sen anlaşmayı engelliyorsun' diyorlar.

Ne yapacak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı? Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurulmasına onay mı verecek? Bunu mu bekliyorsunuz? Elbette vermeyecek. Onun duruşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Milleti'nin duruşudur. Çünkü o, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükûmeti'ni ve Türk Milleti'ni temsil etmektedir. Elbette ki böyle bir duruş sergileyecektir. Biz de bu duruşundan dolayı Sayın Bakanımızı tebrik ediyoruz.

"ESAS AYARI VERİLMESİ GEREKEN SİZSİNİZ"

DEM'li bir milletvekili… Açıkça ismini de söylüyorum: Cengiz Çandar. Güya yazar, güya çizer.Sen bu memleketin insanıysan, bu memleketin yazarı çizeriysen, o zaman bu memleket için çalışacaksın. Bu memleketin birliği için çalışacaksın. Cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyor, 'Dışişleri Bakanı'na ayar ver' diyor. Esas ayarı verilmesi gereken sizsiniz. Çünkü sizin ayarınız öyle bir bozulmuş ki; siz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşısınız ama ABD'ye, İsrail'e, emperyalizme ve siyonizme köpeklik yapıyorsunuz. Esas ayarı düzeltilecek olan sizsiniz. PKK'nın sözcülüğünü yapıyorsunuz."