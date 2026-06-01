İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig'in efsane isimlerinden biri olan James Milner, yeşil sahalara veda etti.

JAMES MILNER FUTBOLU BIRAKTI

Son olarak Brighton forması giyen 40 yaşındaki deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

''HAYAL EDEMEYECEĞİM BİR YOLCULUKTU''

Kariyerine son verme zamanının geldiğini belirten Milner, vedasını "Premier Lig'de geçirdiğim 24 sezonun ardından futbolculuk kariyerime son verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Küçüklüğümden beri desteklediğim Leeds United'da 16 yaşında ilk maçımı oynamaktan ve Premier Lig'in en genç golcüsü olmaktan; geçen yıl ayağımı kaldıramayacak durumda olmama rağmen 40 yaşında Brighton'ın tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarına katılmasına yardımcı olmaya kadar uzanan yolculuğumu asla hayal edemezdim." sözleriyle açıkladı.

KARİYER YOLCUĞULUĞU

Kariyeri boyunca en üst seviyede mücadele eden tecrübeli orta saha, altyapısından yetiştiği Leeds United'ın yanı sıra Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool ve Brighton formalarını terletti. Milner, kupalarla dolu bu yolculukta Manchester City ile 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında, Liverpool ile ise 2019-20 sezonunda olmak üzere toplamda 3 kez Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

PREMIER LİG TARİHİNE GEÇEN REKOR

James Milner, Premier Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Efsane isim Gareth Barry'yi geride bırakarak tam 658 Premier Lig maçında sahaya çıkan Milner, kırılması güç bir rekorla lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

903 MAÇA ÇIKTI

Tüm profesyonel kariyeri boyunca 903 resmi karşılaşmaya çıkan 40 yaşındaki efsane, bu maçlarda 86 gol ve 135 asistlik bir performans sergiledi.