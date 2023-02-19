Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 13 gün geride kalırken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, gittiği bir çadır kentte ayağı çıplak bir çocuğa meyve suyu ve kek verdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. "Sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" diyen Dörtkardeş, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, depremin 13. gününde gittiği çadır kentte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Dörtkardeş'in otomobilin önünde ayağı çıplak olan bir çocuğu meyve suyu ve kek verdiği görüldü.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN AYAĞI ÇIPLAK KALMASIN DİYE DEVAM EDECEĞİM"

Dörtkardeş, bu anları "Sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" ifadeleriyle paylaştı. Dörtkardeş'in eşi ise "Devlet nerede diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullah'lara yetmeye gitti dersiniz" paylaşımında bulundu.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Kübra Dörtkardeş ve eşi, yaptıkları paylaşımlarını kaldırdı.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: