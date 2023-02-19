Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Politika Haberleri

Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 13 gün geride kalırken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, gittiği bir çadır kentte ayağı çıplak bir çocuğa meyve suyu ve kek verdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. "Sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" diyen Dörtkardeş, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, depremin 13. gününde gittiği çadır kentte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Dörtkardeş'in otomobilin önünde ayağı çıplak olan bir çocuğu meyve suyu ve kek verdiği görüldü.

Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

"HİÇBİR ÇOCUĞUN AYAĞI ÇIPLAK KALMASIN DİYE DEVAM EDECEĞİM"

Dörtkardeş, bu anları "Sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" ifadeleriyle paylaştı. Dörtkardeş'in eşi ise "Devlet nerede diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullah'lara yetmeye gitti dersiniz" paylaşımında bulundu.

Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Kübra Dörtkardeş ve eşi, yaptıkları paylaşımlarını kaldırdı.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com - Politika

AK Parti Deprem Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title