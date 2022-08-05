Denizli politika haberleri: AK Parti'li Özhaseki, Denizli'de partililere seslendi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti hükümetlerinin geçmiş hükümetlerin yaptığı icraatın kat kat fazlasını hayata geçirdiğini söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Denizli'ye gelen Özhaseki, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, burada partililerle görüştü.

Burada partililere seslenen Özhaseki, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunda aldıkları karar gereği belediyeleri ziyaret edip istişarelerde bulunduklarını söyledi. AK Parti olarak verdikleri sözleri tuttukları için vatandaşların tercihlerini hep AK Parti'den yana kullandığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Çok şükür kurulduğumuzdan beri birinci parti olmaya devam ediyoruz. AK Parti'li kardeşlerim, sizlerden rica ediyorum; başınız dik olsun her yerde. Bizim alnımız açık. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıldır neredeyse iktidarız. Evet, 20 yılın getirmiş olduğu hafif böyle bir dışarıda insanların yüz eskimesi olarak tarif ettiği bir tablo ortaya çıkmış olabilir ama 'Erdemliler Hareketi' olarak başlattığımız bu harekette o kadar çok işler yaptık ki adeta sessiz bir devrim yaşandı. Destanlar yazdık, elhamdülillah. Hükümet etme noktasında Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa, hangisini söylüyorsanız aklınıza getirin şimdi, bizim yapmış olduklarımız o hükümetlerin yaptıklarından kat kat fazladır."

"Cumhurbaşkanı'mız bu milletin onurunu temsil etmeye devam ediyor"

Eski yönetimleri ve icraatlarını unutmadıklarını ancak hiçbirinde Recep Tayyip Erdoğan'daki gibi bir cesaretin olmadığını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"O geldi ve çok şükür vesayet rejimi de toprağa gömüldü ve bu milletin, Türk milletinin yurt dışında dik duruşunu Sayın Cumhurbaşkanı'mızda bu millet gördü. Eski devlet adamlarının yurt dışından randevu almak için kaç ay beklediklerini, gittiklerini, gittiklerinde hangi pozisyonda ezik vaziyette durduklarını hepimiz izlerdik. İçimiz yanardı adeta. Şimdi öyle mi oluyor? Cumhurbaşkanı'mızla görüşmek için günler öncesinden devlet başkanları sıraya giriyorlar, telefon sırasına giriyorlar. Birkaç gün sonra görüşüyorlar. Gittiği her yerde Cumhurbaşkanı'mız bu milletin onurunu temsil etmeye devam ediyor. Allah'a hamdolsun 20 yıllık bizim iktidarımız döneminde baştan sonra başarı var, baştan sona iş yapma var."

Muhalefete eleştiri

Özhaseki, bugün karşılaşan problemleri yine yalnızca AK Parti kadroların çözebileceğini kaydetti.

Muhalefet partilerinin belediyelerde taş üstüne taş koyamadığını savunan Özhaseki, "Bir araya geldikleri yedili grup sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanına alıp öbürüne çay içmeye gitmemişlerdir. Dünya görüşleri birbirine benzemez. Sosyal olaylara bakışları birbirine benzemez ama Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı var ya bunların hepsini bir araya getiriyor." dedi.

"Süleyman'ımızı da Sinan'ımızı da bulduk"

Böyle bir muhalefetten bir medeniyetin doğmayacağını öne süren Özhaseki, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir masa etrafında oturmak için hangi sırada oturacağını bir ay tartışanlar, bir salona girerken 'Sen mi önden gireceksin, ben mi önden gireceğim?' diye 1,5 ay birbirlerini yazarlar vasıtasıyla hırpalayanlar, Türkiye'nin devasa problemleri karşısında çözümü nerede üretecekler? Aynı bakmıyorlar ki zaten ama gel yıkalım politikası, gel devirelim politikası. Hani şair diyor ya, 'Hadi gel şu Süleymaniye'yi yıkalım desen/İki kazma kürek, iki de ırgat gerek/Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen/Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.' Biz Süleyman'ımızı da bulduk, Sinan'ımızı da bulduk Allah'a hamdolsun. Emin adımlarla yollarımıza devam ediyoruz."

"Hepimizin gayretli olması lazım"

2023 seçimlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Özhaseki, bu seçime de çok az bir zaman kaldığını anlattı. Seçimleri tüm mazlumların takip edeceğini vurgulayan Özhaseki, "Bütün dünyadaki mazlumların ümmet-i Muhammed'in umudunun Türkiye olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu da asla unutmayalım. Çünkü Filistin'de bir olay oluyor, Cumhurbaşkanı'mıza dert oluyor. Başka kimseye dert olmuyor. O yüzden bizim hepimizin gayretli olması lazım." dedi.

"Okların kime çevrildiğini biliyorsunuz"

İmamı Şafi'nin "Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür." sözünü hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Okyanus ötesinde müttefik olduğunu söyleyen ancak PKK'lılara ve Güneydoğu'daki teröristlere sonuna kadar destek olan bir ülke var, onların okları bize çevrilmiş, Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş vaziyette değil mi? Hepimiz bunun farkındayız. Avrupa'da dost olduğunu söyleyen, müttefik olduğunu söyleyen, söze geldiği zaman sahte bir gülücükle devamlı yanımızda olduğunu ifade ettikleri halde el altından bütün örgütleri, yeraltı örgütlerini, fitne fücur örgütleri destekleyen ülkeler var. Onların oklarının kime çevri olduğunu biliyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'ye. Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanı'mızı ve AK Parti'yi görmemek istiyorlar, biliyorsunuz değil mi bunları?"

"2023'te yeni bir zafere imza atacağız"

FETÖ'nün yanı sıra TBMM'de olduğu halde "yerli ve milli olmayan" milletvekillerinin hedefinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunca kötünün istemediği tek insan eğer Recep Tayyip Erdoğan ise biz de ona yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de seçimlerde biz alacağız zaten. 2023'te yeni bir zafere imza atacağız. Bu şahsımızı, nefsimizi tatmin etmek için değil ama inandığımız değerler uğruna yine bir mücadelede iyi işler yapabilmek adına, bu milletin refahı adına, bu milletin iyiliği adına, yücelmesi adına, bayrağımızın dalgalanması ve ezanımızın okunması adına Allah'ın izniyle yeniden biz Haziran 2023'te yeni bir zafere imza atacağız."

Özhaseki, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile görüştü.