Denizli AK Parti'nin üye sayısı 131 bin 917'ye ulaştı

Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan verilerde AK Parti Türkiye genelinde üye sayısında 11,5 milyonu aştı. Denizli'de ise 2025 yılında 9 bin 831 üyenin katılması ile 131 bin 917 üyeye ulaştı. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Yeni üyeyle sağlanan bu devasa büyümenin en güçlü kalelerinden biri de şüphesiz Ege'nin parlayan yıldızı Denizli olmuştur" dedi.

Açıklanan son verilere göre açıklamalarda bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan veriler, AK Parti'mizin Türkiye genelinde 11,5 milyonu aşan üye sayısıyla milletimizin tek umudu ve en güçlü siyasi kalesi olduğunu bir kez daha tescillemiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye genelinde 664 bini aşkın yeni üyeyle sağlanan bu devasa büyümenin en güçlü kalelerinden biri de şüphesiz Ege'nin parlayan yıldızı Denizli olmuştur" dedi.

Denizli'de 131 bin 917 üyeye ulaştığını belirten Başkan Subaşıoğlu, "Denizli İl Başkanlığı olarak, "Durmak yok, yola devam" şiarıyla gece gündüz demeden yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki; şehrimizdeki üye sayımız, hemşehrilerimizin büyük teveccühüyle 131 bin 917'ye ulaşmıştır. 2025 yılında aramıza katılan 9 bin 831 yeni üyemiz Denizli'nin AK Parti vizyonuna, hizmet siyasetine ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine olan sarsılmaz inancının somut bir nişanesidir" diye konuştu.

Denizli'de çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Başkan Subaşıoğlu, "Bu başarı sadece sayısal bir istatistik değil; kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimizden sandık kurulu üyelerimize kadar tüm teşkilatımızın alın teridir. Biz siyaseti kapalı kapılar ardında değil; pazarda, tarlada, sanayide ve her bir hemşehrimizin sofrasında yapıyoruz. Denizli'de kapısını çalmadığımız ev, elini sıkmadığımız esnaf bırakmamak adına yürüttüğümüz saha çalışmaları, bu artışın asıl kaynağıdır. Denizli'de sağladığımız bu büyüme ivmesi, Türkiye genelindeki rekor artışın en önemli bileşenlerinden biridir. Biz, "Biz Büyük Bir Aileyiz" diyerek kucakladığımız her yeni üyemizle, sadece partimizi değil, Türkiye'nin geleceğini de büyütüyoruz. Milletimizin beklentilerini doğrudan sahadan okuyan, çözüm üreten ve halkın iradesini karar süreçlerinin merkezine koyan anlayışımızla Denizli'de hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, partimize yeni katılan tüm kardeşlerime "Büyük Ailemize Hoş Geldiniz" diyor; bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve bizlere güvenini esirgemeyen Denizli halkına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ