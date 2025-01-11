DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya gelecek

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Parti heyetinin 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan'la görüşmesiyle devam etmişti. Heyet, İmralı ziyareti sonrası Meclis turuna çıkarak siyasi partilerle görüşüp, konuyla ilgili temaslarda bulunmuştu.

HEYET, DEMİRTAŞ İLE BİR ARAYA GELECEK

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'la görüşecek. Ziyaretin saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor. 2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

FİGEN YÜKSEKDAĞ DA ZİYARET EDİLECEK

DEM Parti heyeti, pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'la bir araya gelecek. Buziyaretin de saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI'YA GİDECEK

DEM Parti heyetinin temaslarını bitirmesinin arından kısa süre içerisinde tekrar İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor.

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." diye konuşmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

HEYETTEN SİYASİ PARTİLERE ZİYARET

28 Aralık'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyeti, siyasi partilere yönelik ziyaret turu başlattı. DEM'lilerin siyasi turu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayıp MHP ve AK Parti'yle devam etti. Sonrasında CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile de görüşmeler gerçekleştirildi. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi. DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.