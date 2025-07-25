DEM Parti Heyeti İmralı Adası'na Gitti

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DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek amacıyla İmralı Adası'na seyahat etti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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