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DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

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DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, "Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir." dedi.

Dem Parti'nin İmralı Heyeti, TBMM'de siyasi partiler turuna devam ediyor. Heyet bugün ilk olarak MHP'yi ziyaret ederken bir sonraki durağı AK Parti oldu.

ÖMER ÇELİK: ÖNCELİĞİMİZ PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

Görüşmeye ilişkin AK Parti kanadından ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Al ver süreci gibi bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir pazarlık yok. Önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konuşulduğu gibi PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesidir." dedi.

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

"BAHÇELİ'NİN VE CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU İRADE FIRSAT PENCERESİ ARALADI"

Ömer Çelik şunları söyledi: "Bugün 2 saate yakın bir görüşme yaptık. Burada siyasetin dilinin doğru kurulması gerekir. Nasıl bir dili tercih ettiğimizi en ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşıyorum. Önceliğimiz PKK'nın silahları bırakması ve kedini feshetmesidir. Öncelikli konumuz bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğidir. Ben ve Efkan Bey daha önceki süreçlerde de bulunmuştuk. O süreçlerin işleyişine dair yoğun tecrübemiz var. Gelinen noktada sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade önemli fırsat penceresi araladı.

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

"MİLLETİN DEĞERLERİNDEN PAZARLIK GİBİ YAKLAŞIM KESİNLİKLE YOK"

Ne denirse densin, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi çerçevesinde önümüzdeki teklifleri bu çerçevede ele alacağız. Devletin niteliklerinden, milletin değerlerinden pazarlık gibi yaklaşımı kesinlikle gündemimize almıyoruz. Genel olarak Türkiye'de bu konularla ilgili önümüzdeki dönem için 'Türkiye Yüzyılı' diye sayın Cumhurbaşkanımız biraz değinmişti. Önümüzdeki süreçte açılacaktır bu. Demokrasi standartları yükseltmelidir. Şu an bu konuyla ilgili konuşulması gereken gündem terör örgütünün silahı bırakması ve kendisini feshetmesidir. Bir takım ara kategorilerinin, geçiş kategorilerinin olmaması gerekir. Odağımız bu çerçevededir. Hangi adla olursa olsun PKK; YPG; SDG bütün tabelalarıyla bu silahın bırakılması gerekir."

DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Dişardan bakınca hıçte oyle gorunmuyor resmen bir pkkhastalığı başladı mhp ve akp de boşuna chp ye boj atmayın takke duştu kel gorundu

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

dem'li çay içenler öyle demiyor ama..! görüşülmesi gereken konular var diyorlar..! ama anlayan anlamıştır taktiğinizi..! "yavaş,yavaş..! alıştıra,alıştıra..!"

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Haber YorumlarıQuantum:

Sizin önceliğinizin ne olduğu herkesin malumu. Saltanatınız yıkılmasın diye çevirmeyeceğiniz dolap yok

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Haber YorumlarıErol Birol :

Seçime hazırlık yapıyorlar. İçi boş laflar bunlar. Seçimden sonra gelen oyun kandırıldık olucaktır. Yani anlıyaçağınız eski tas eski hamam değişen hiç bir şey olmayacaktır.

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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Al ver yok mu? Bahçeliyi verdiniz apoyu aldınız.

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Haber YorumlarıMuzaffer Karaman:

pkk daha ne alacak anlamıs degılım. sıkılmayan eller sıkıldı. dıbınızde sn ocalan denıldı. onder denıldı lıder denıldı. eee daha ne olacak onu kımse bılmıyor

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Haber YorumlarıGokhan selçuk:

ALLAH AŞKİNA AÇİKLAMA YAPIYOR. AMA TARAFI VE İSTEĞİ BELLİ DEĞİLMİ. NEDEN DAHA DÜZGÜN BİR TÜRKÇE KONUŞAN BİRİ SEÇİLMEDİ BUDAMI TESADÜF

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