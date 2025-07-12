DEM Partili Gergerlioğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine destek

DEM Partili Gergerlioğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine destek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tarihi konuşmasında AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin beraber yürüme kararı aldığını belirtti. Erdoğan'ın bu sözleri siyasetin gündemine oturdu. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cumhurbaşkanı güzel dedi" şeklinde destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tarihi konuşması siyasette taşları yerinden oynattı. Erdoğan açıklamasında, "Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok." sözleri gündeme oturdu.

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Türkiye siyasetini derinden etkileyecek sözlere Dem Parti'den de destek geldi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cumhurbaşkanı güzel dedi" şeklinde paylaşım yaptı. Gergerlioğlu paylaşımında, "CB güzel dedi. '..Daha güzel şeyler olacak. AK Parti, MHP ve DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı verdik. Derdimiz var. Dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşarız. Artık yumrukları sıkmaya gerek yok.." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den 'Birlikte yürüyeceğiz' diyen Erdoğan'a destek

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Tamamıyla seçim ve kendını kurtarma otunu olduğu tek bir hamlede emine hanımın sarılarak ağlaması bu resmen merhamet somurusu başka bir şey değil ama şahen benım inanmadığım gibi çoğu kişide bu işe inanmıyor

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

KARGA BUGÜN NE DEMİŞ ???.................... ""6'lı masanın altında DEM var, DEM'leniyorlar"" ...... demiş........... gaaaaaaakkkkkkkk ...... gaaaaaaakkkkkkkk ........

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Haber YorumlarıSer_hat:

Daha önce Reisin 3 parti artık beraber yürüyeceğiz haberinin haber yorumlarını hepsini kaldırıp yoruma kapatmışsın admin.Çoook eleştiri aldı reis.Hayırdır bi yerden emir mi alıp kalırdın...

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Asgari ücret ne olacak bu milet ne yiyecek

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Zam yapmamak için herşeyi yapıyorlar bu miletin hesabini kim verecek

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