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DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

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DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'in Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bakırhan "Bu demokrasiye açık bir darbedir. Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir. Bir yandan iç barış konuşulurken diğer yandan halkların iradesinin gaspı akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandığını duyuran İçişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Belediye Başkanı Sarıyıldız'ın yerine Kaymakam Zeyit Şener'in getirildiğini duyurdu.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken kayyum atamasına DEM Parti'den ilk tepki geldi. Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Akdeniz belediyemize kayyım atanması demokrasiye açık darbedir. Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir. Reddediyoruz. Bir yandan iç barış konuşulurken diğer yandan halkların iradesinin gaspı akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz. Kayyım zorbalığına, demokrasiye dönük darbelere ve Kürt düşmanlığına karşı demokratik mücadelemizi yükselteceğimizin sözünü yineliyoruz. Zalimler ve zorbalar kaybedecek, halk kazanacak!"

DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM PARTİLİ HATİMOĞULLARI: KAYYIM HALK İRADESİNİN İNKARIDIR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "İktidar emrindeki yargı eliyle bir kez daha halk iradesine dönük darbe gerçekleştirdi. Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan, Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerimiz tutuklanarak yerlerine kayyım atandı. Türkiye tarihinin kara sayfalarına bir yenisi daha eklendi.

Kayyım, halk iradesinin inkarıdır. Demokrasinin kalan kırıntılarını da süpürme zorbalığıdır. Kayyım zorbalığı kentlerin talanının şifresidir. İç barış kayyımla değil; demokrasi ve özgürlüklerle sağlanır. Biz barış umudunu büyütmeye çalışırken yapılan bu irade gaspını kabul etmiyoruz!

İktidarın kayyım zorbalığına karşı demokrasiye ve birlikte yaşama inanan herkesi demokratik tavır göstermeye çağırıyoruz. Kayyımlar gidecek ve mutlaka biz kazanacağız!" açıklamasında bulundu.

DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

NE OLMUŞTU?

Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıFurkan inci:

CHP ve Dem bu ülkenin başına gelmiş en büyük iki felaket

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Haber YorumlarıŞuursuz Pokemon:

AKP, çobansız köydeyim zannedip değneksiz gezer oldu. 2. Kurtuluş Savaşı diktatörden kurtuluş için olacak gibi görünüyor. Adnan Menderes de son ana kadar inanmamıştı. İnandırdılar.

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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

İç barışı yanlış anlamışsın galiba biri izah etsin bu adamı

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Haber YorumlarıJokerAllame:

meclise cagiranlari görün ağlamayın akkkepeliler

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Haber YorumlarıEngin hürkuş:

darısı Cizre belediyesi'ne

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Haber YorumlarıNur Zo:

Vatandaşın parasını kandile aktarırsan seninde yerine kayum atanır akıllı olun.

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

KİM KİMİNLE SAVAŞIYORDA İÇ BARIŞDAN SÖZ EDİYORSUNUZ HERHALDE SİZE GÖRE BARIŞ :: HER TÜRLÜ KANUNSUZ İŞLERİ YAPACAKSINIZ, KAMU DÜZENİNİ HİÇE SAYACAKSINIZ AMA DEVLET SİZE SES ÇIKARMAYACAK ÖYLEMİ??? YOK ÖYLE BİR DEVLET YOK ÖYLE BİR DÜNYA... KANUNA UYACAKSINIZ...

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah devletimizin yardımcısı olsun devlet her zaman haklıdır

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Haber YorumlarıVatan:

bunlarin hepsi oyun imrali nasil serbest kalacak yoksa rahat olun minareye kilif hazirlandi

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