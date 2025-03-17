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DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

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DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te siyasi partiler turunu sürdürüyor. Heyet bugün ilk olarak MHP ile görüştü. Şu sıralarda ise DEM Parti-AK Parti görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası AK Parti'den yapılan ilk açıklamada, "Samimi, dostane bir sohbet oldu" denildi.

Dem Parti İmralı Heyeti, bugün Meclis'te siyaset turu gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, AK Parti grubunu ziyaret etti.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.

DEM Parti heyetinde ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti'nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.

AK Partililer ile DEM Partililer tokalaştıktan sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

DEM Parti'nin AK Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaret 2 saat sürdü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşme sonrası "Samimi, dostane bir sohbet oldu" dedi.

100 MADDELİK TERÖRSÜZ TÜRKİYE TALEPLERİ

AK Parti-DEM Parti görüşmesinde, PKK'nın fesih süreci ana gündem maddesi olacak. AK Parti heyeti, DEM heyetine önceliğin PKK'nın kendini feshetmesi olduğunu aktaracak. "PKK kendini feshetme sürecini tamamladıktan sonra atılacak adımlar konuşulur" mesajını verecek. AK Parti, 50'si terör örgütü PKK'yı, 50'si DEM'i ilgilendiren yaklaşık 100 başlıktan oluşan "Terörsüz Türkiye" taleplerini bugün heyete iletecek.

ÖNCELİK 50 MADDEDE

Sürecin tamamlanması için örgütlerle ilintili 50'sinin hayata geçirilmesi öncelikli şart olacak. Türkiye'de KCK adı altında örgütlenen PKK'nın diğer uzantılarının illegal ve legal bütün bağlantılarının açığa çıkartılması, üyelerinin yargı önüne çıkarılması da talep edilecek. AK Parti, DEM'e PKK'nın istihbarat örgütleriyle olan ilişkisinin deşifre edilmesinin de önemli bir adım olacağını iletecek ve benzer bir girişimin bir daha yaşanmasının önüne geçilecek.

DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıdehide:

Hiç savaşmadan yurtiçinde ve yurtdışında başarılar kazanıyoruz. Bize tarihte görmediğimiz barışı getirdi Cumhurbaşkanımız. Gelmiş geçmiş en büyük liderimiz. Boşuna Dünya Lideri olmadı

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Akepe oy gelecekse herkesle kardeş olur

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

şu özlem Zengin zerre sevilmiyor ve her zaman en önde o var

Yorum Beğen45
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Vay vay vayyyy...Kadere bak!Kimleeerr kimleeerrrle berabeerr kadere bak!!!!!

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıArarat Arat:

ye ne çeviriyorsunuz söyleyin de bizde bilelim tiyatro oynamayın

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Haber YorumlarıBaran Aral:

Bir gün herkes Kürt siyasetine muhtaç olacak

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Memleket için hayırlı olsun. Ama bu sürecin sonunda yine ihanet gelirse köklerini kazımak lazım...

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Haber YorumlarıAugustusMarcusAurelius:

Dostane olduğunu görüyoruz umarım herkes görür

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

söyelenecek söz yoK ALLAH nasıl biliyorsa öyle yapsın tuzaklar ayaklarına dolansın

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Haber YorumlarıUzman:

Kandırıldık dememek için erdoğansız , bahçelisiz dem görüşmesi. bahçelinin hastalığı bahanesi ile.

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