DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve bir bekçi ise yaralandı. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU AK PARTİLİ METİN KÜLÜNK'ÜN AKRABASI ÇIKTI

Öte yandan, çatışmada şehit düşen polis memurlarımızdan Turgut Külünk'ün eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası olduğu öğrenildi.

"HİÇBİR KARŞI GÜÇ, TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNE VE BAĞIMSIZLIĞINA KET VURAMAYACAK"

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Metin Külünk, "Hiçbir karşı güç, Türkiye'nin birliğine ve bağımsızlığına ket vuramayacak" dedi. Külünk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "DAEŞ bugün de dünyanın kötülük merkezi olma hedefiyle çalışanların taşeronu olduğunu Yalova'da Emniyet güçlerimizin yaptığı operasyon sırasında ortaya koydu. Söz konusu operasyonda alçakça çatışmaya giren teröristler, üç canımızın şehadete yürümesine neden oldu. Her canımız için aynı şiddette üzgün, alçak saldırıya ve sahiplerine karşı öfkeliyiz. İlker Pehlivan, Yasin Koçyiğit ve ailemiz fertlerinden, akrabamız Turgut Külünk hakkında Rabbimizden sonsuz ikram, kıymetli ailelerine ve necip milletimize sabır ve metanet diliyoruz. Hiçbir karşı güç, Türkiye'nin birliğine ve bağımsızlığına ket vuramayacak."