Bitcoin dipte mi? Analistler bu veriye dikkat çekti

Bitcoin, spot Bitcoin ETF'leri 211,5 milyon dolarlık net giriş kaydetmesine ve ABD borsaları rekor tazelemesine karşın 64 bin dolar dolayında kaldı. Aynı gün spot Ethereum ETF'leri de 53,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. S&P 500 endeksi 7.737 puanla rekor kapanış yaptı. Nasdaq, yapay zeka şirketlerinin bilançolarının etkisiyle yüzde 2,6 yükseldi. Brent petrol ise Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalmasının ardından 80 doların altına indi. Analistlere göre ETF girişlerine rağmen fiyatın yükselmemesi, piyasada yeni bir çöküşten çok sıkışma yaşandığını düşündürüyor.

Tezgah üstü işlem şirketi Wintermute'tan Jasper De Maere, spot piyasadaki son alıcıların henüz güçlü bir yükseliş beklentisiyle hareket etmediğini savundu. De Maere'ye göre toparlanma senaryosunun güç kazanması için Bitcoin'in yakın vadede 65 bin doları ikna edici biçimde aşması gerekiyor.

Analistler, dip sinyallerinin ani bir çöküşten çok satış baskısının tükenmesiyle güçlendiğini belirtiyor. Zincir üstü analiz şirketi Glassnode'un satıcı tükenmişliğini ölçen göstergesi, bu döngünün en düşük seviyesine gerileyerek geçmiş diplerin oluştuğu bölgeye geldi. Şirket, piyasanın henüz dibe ulaşmadığını ancak dip bölgesine yaklaştığını belirtti.

Bitfinex analistleri de benzer bir çizgi çizdi. Onlara göre 62 bin-65 bin dolar arasında yaklaşık 155 bin BTC birikti. Bu miktar, Bitcoin'in zincir üstündeki en büyük maliyet kümelerinden birini oluşturdu. Fiyat iki gün üst üste 63 bin doların altında kapansa ve düşüş sinyali üretse de alıcılar satışları karşılamayı sürdürdü. 2 Ağustos kapanışı itibarıyla dolaşımdaki arzın yüzde 54,6'sı kârda bulunuyordu. Analistlere göre ortalama yatırımcının maliyeti ise mevcut fiyata yakın seyrediyordu. Bu tablo, geçmişte daha çok döngü diplerinden önce görülen bir yapıyla örtüşüyor.

OPSİYONLAR BÜYÜK HAREKET BEKLEMİYOR

Opsiyon piyasası artık iki yönde de güçlü bir fiyat hareketi beklemiyor. Glassnode, yukarı yönlü örtük oynaklığın kendi veri setindeki en düşük seviyeye, yüzde 23 dolayına indiğini belirledi. Wintermute, çarşamba vadeli opsiyonların Bitcoin'de yalnızca yüzde 1,01'lik günlük hareket fiyatladığını belirtti. Opsiyon fiyatlaması, haftanın en dar beklenen hareketini gösterdi. Bu fiyatlama, Bitcoin için yaklaşık 63.454 ile 64.749 dolar arasında bir hareket aralığına işaret ediyor.

Buna karşın piyasa duyarlılığındaki değişim sürüyor. Glassnode'a göre bir haftalık opsiyon piyasası eğilimi, spot fiyatın neredeyse hiç hareket etmediği bir günde tek seansta sekiz puandan fazla değişti. Şirket, "Hiçbir şeyi fiyatlamayan ancak her gelişmeye tepki veren bir piyasa istikrarlı değildir." değerlendirmesini yaptı.

İSTİHDAM RAPORU BİTCOİN'İN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Talep tarafı zayıf halka olmayı sürdürüyor. Son iki yılda kurumsal talebin başlıca kanalları olan ABD spot ETF'leri ve şirket hazineleri, geçen çeyrekte net satıcı konumuna geçti. Glassnode'a göre yalnızca haziranda spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 65.800 BTC çıktı. Bu rakam, kayıtlardaki en kötü aya işaret etti.

Bitfinex analistleri, Bitcoin'in artık kriptoya özgü talepten çok makro koşullara bağlı hale geldiğini belirtti. Analistlere göre yükselen reel getiriler ve 62 bin-65 bin dolar aralığının korunup korunamayacağı, fiyatın yönünü belirleyecek. Capital.com kıdemli analisti Kyle Rodda, jeopolitik riskin azalması, faiz artışı beklentilerinin gerilemesi ve güçlü bilançoların risk iştahını aynı anda desteklediğini belirtti. Rodda'ya göre tahmin piyasalarında Fed'in eylülde faiz artırma ihtimali, zayıf iş ilanı verilerinin ardından geçen haftaki yüzde 100 seviyesinden yaklaşık yüzde 60'a geriledi. Ekonomistler temmuzda 85 bin kişilik istihdam artışı ve yüzde 4,2 işsizlik oranı bekliyor. ABD'nin temmuz istihdam raporu, 7 Ağustos Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.

Glassnode, bir aylık gerçekleşen oynaklığın benzer düzeylere sıkıştığı geçmiş dönemlerde çözülmenin çoğunlukla yukarı yönlü olduğunu belirtti. Şirket, bu veriyi analizindeki en olumlu unsur olarak nitelendirdi ancak en büyük çekincesini de aynı noktada topladı. Geçmişteki sıkışmalar çoğunlukla bekleyen bir talebin devreye girmesiyle çözülüyordu. Bu kez kurumsal talep kanalları aynı desteği vermiyor ve satıcı tükenmişliği henüz tamamlanmış görünmüyor.

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