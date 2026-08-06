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Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer

Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer
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Real Madrid, 19 yaşındaki Yan Diomande transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İspanyol devinin genç yıldız için bonuslarla birlikte toplam 140 milyon euro ödemeye hazırlandığı öne sürüldü.

Real Madrid, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine hazırlanıyor. İspanyol devinin uzun süredir gündeminde yer alan 19 yaşındaki Yan Diomande transferinde büyük aşama kaydettiği iddia edildi.

140 MİLYON EUROLUK DEV ANLAŞMA

Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Real Madrid'in, genç futbolcu için 125 milyon euro garanti bonservis ödeyeceği belirtildi. Sözleşmede ayrıca gerçekleşmesi beklenen 10 milyon euro bonus ve daha zor şartlara bağlı 5 milyon euroluk ek ödeme maddelerinin yer aldığı ifade edildi. Böylece transferin toplam maliyetinin 140 milyon euroya ulaşabileceği aktarıldı.

5 YILLIK İMZA GELİYOR

Yan Diomande'nin kısa süre içerisinde Madrid'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 19 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Kübra Çolakbüyük
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