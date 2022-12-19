GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "YSK başkanı, İmamoğlu'nun aday olacağını nereden duydu da görüş beyan ediyor? Soran mı oldu? YSK başkanına 'Biz 6'lı masa olarak İmamoğlu olabilir, kanaatiniz nedir ey Yüksek Seçim Kurulu?' diye bir soru mu sorduk? Önüne böyle bir dosya mı geldi? Neden görüş beyan ediyor? Çünkü istiyorlar ki muhalefet içinde, 6'lı masa içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşansın ve oradan bunlara pay çıksın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, memleketi Konya'ya gelerek, otelde düzenlenen 'Basın Buluşması' toplantısına katıldı. Davutoğlu, 6'lı masadaki siyasi liderlere ev sahipliği yapacağı toplantıya değinerek, "İddialı bir seçime giriyoruz. Kimse 'oy oranları şuymuş, buymuş' diye bakmasın. Biz milletin gönlünü kazanma peşindeyiz. Önümüzdeki 6'lı masa zirvesinin ev sahipliğini yapacağım. Geçiş süreci ve yol haritasını liderlerle görüşmelerde tamamlayıp, 6 lider olarak nasıl bir yönetim kuracağımızı ortak irademizle bunu ortaya koyacağız. 70'li yıllarda hatırlarsınız. 'Bu kış komünizm gelecek' derlerdi. Bizim için de 'Bu ay 6'lı masa dağılacak, yok olmadı bu ay dağılacak'. Bakın 1 sene geçti. Farklı geçmişlere, farklı kültürlere sahip 6 parti Türkiye'de ilk kez bir araya geldi ve sorumluluk üstlendi" diye konuştu.