Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının sonuçlanmasının beklenmesine hükmederek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

O PAYLAŞIM OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde "Zeydan Hoca" kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabı, Kılıçdaroğlu'na hitaben "Bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil olmak üzere Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" şeklinde esprili bir paylaşım yapmıştı. Datça Belediyesi'nin resmi hesabından bu paylaşıma yanıt olarak "Maalesef doluyuz" cevabı verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI

Bu yanıtın ardından gözaltına alınan Gazeteci İrfan Değirmenci için belediye hesabından "yerimiz var" ifadesi kullanılarak destek mesajı verilmişti. Bu paylaşımlar, Datça Belediyesi'nin sosyal medya yaklaşımı olarak takdir toplamıştı. Yapılan bu paylaşımların ardından belediyenin resmi hesabından sorumlu sosyal medya yöneticisi Osman Akın'ın işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

KILIÇDAROĞLU: DOĞRU BULMUYORUM

Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum" diyerek işten çıkartılan gence sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH'IN ADALETİNE HAVALE EDİYORUM"

Açıklamasının devamında kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;