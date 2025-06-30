Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
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CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması bugün görüldü. Davadan çıkan karara göre duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ertelenen dava sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının sonuçlanmasının beklenmesine hükmederek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

O PAYLAŞIM OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde "Zeydan Hoca" kullanıcı adlı bir sosyal medya hesabı, Kılıçdaroğlu'na hitaben "Bu saçmalıktan vazgeçerse kendisine şort ve güneş kremi de dahil olmak üzere Datça'da 10 günlük yarım pansiyon tatil hediye edeceğim" şeklinde esprili bir paylaşım yapmıştı. Datça Belediyesi'nin resmi hesabından bu paylaşıma yanıt olarak "Maalesef doluyuz" cevabı verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI

Bu yanıtın ardından gözaltına alınan Gazeteci İrfan Değirmenci için belediye hesabından "yerimiz var" ifadesi kullanılarak destek mesajı verilmişti. Bu paylaşımlar, Datça Belediyesi'nin sosyal medya yaklaşımı olarak takdir toplamıştı. Yapılan bu paylaşımların ardından belediyenin resmi hesabından sorumlu sosyal medya yöneticisi Osman Akın'ın işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

Datça Belediyesi Çalışanının İşten Çıkarılmasına Tepki: 'Görevine İade Edilmesi Beni Memnun Eder'

KILIÇDAROĞLU: DOĞRU BULMUYORUM

Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum" diyerek işten çıkartılan gence sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH'IN ADALETİNE HAVALE EDİYORUM"

Açıklamasının devamında kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum. Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah'ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Datça Belediyesi Çalışanının İşten Çıkarılmasına Tepki: 'Görevine İade Edilmesi Beni Memnun Eder'

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıATİL LA:

Belediye dediğin Resmi bir kurum ! Resmi hesabı da Belediyeyi temsil eder ! çoluk çocuğun Trol hesabı gibi kullanacağı bir iletişim aracı değildir.

Yorum Beğen271
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Ne oldu Pasinyan kemal, imanami geldin, dune kadar devlete yapmadiginiz duzenbazlik iftira elinde sahte belge ile dolaniyordun, sana o gazi verenler simdi chp nin trollerini sana karsi lullanincami hakki helali hatirladin?

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıZANDAR :

Bence kemal kîliçlidaroğlu fenerin başına geçmeli.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cok kibarsiniz Kemal cigim...

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

özal cumhurbaşkanı olurken süleyman demirelde cumhurbaşkanlığına sulanmış havasını almıştı bu durum ona benziyor

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme13
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