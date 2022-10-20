Daha 26 yaşında! İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu Politika Haberleri İsveç'te kurulan yeni kabinenin en genç bakanı, İklim ve Çevre Bakanı olarak göreve getirilen Romina Pourmokhtari oldu. İsveç'te Ilımlı Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümeti, basın toplantısıyla yeni kabineyi açıkladı. GÖREVİNDE FARK OLUŞTURMAK İSTİYOR İsveç'in yeni İklim ve Çevre Bakanı olan 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari görevinde fark oluşturmak istediğini söyleyerek, "İsveç halkının iradesini yansıtan bir politika izlemeliyiz" dedi. KABİNEDE 13 ERKEK, 11 KADIN BULUNUYOR Pourmokhtari, bakan olmadan önce Liberal Parti'nin gençlik bölümünün liderliğini yapıyordu. Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un liderliğinde 24 bakanlıktan oluşan kabinede 13 erkek, 11 kadın bakan bulunuyor. İşte İsveç'in en genç bakanı Romina Pourmokhtari; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika İsveç İran Politika Dünya Güncel Haberler

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