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Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti

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Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'da düzenlenen Juneteenth müzik etkinliği sırasında hareketsiz kalan Başkan Biden'ı eleştirdi. Gospel şarkıcısı Kirk Franklin'in performansı sırasında Biden'ın bakışları sahneye sabitlenmişti. Trump kampanyasının hesabı ve danışmanı Steven Cheung, Biden'ın hareketsiz duruşunu eleştirdi. Senatör Mike Lee, Biden'ın ritmi olmadığını ve Amerika'nın işgal altındayken Biden'ın ne yaptığını sorguladı.

Cumhuriyetçiler, Pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşen canlı Juneteenth müzik performansı sırasında neredeyse bir dakika boyunca hareketsiz kalan Başkan Biden ile alay etti.

81 yaşındaki başkanın bakışları, gospel şarkıcısı Kirk Franklin'in şarkısını söylerken sahneye sabitlenmişti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ikinci beyefendi Doug Emhoff ve diğer konuklar dans ederken, Biden hareketsiz duruyordu.

Trump kampanyasının hesabı, "Işıklar açık ama kimse evde değil" diye yazdı. Trump kampanya danışmanı Steven Cheung, başkanın sanki marihuana etkisi altında olduğunu şaka yollu söyledi. "BIDEN: Bu yenilebilirler bir şey yapmıyor. 15 dakika sonra," diye tweet atan Cheung, başkanın hareketsiz durduğu bir video klibini de ekledi. Senatör Mike Lee (R-Utah) sosyal medyada "Biden'ın ritmi yok diyen kim?" diye espri yaptı.

Ayrı bir gönderide senatör, "Amerika işgal altındayken, Biden bu videoda her ne yapıyorsa onu yaptı," diye öfkelendi.

Biden, köleliğin sona ermesini anmak için kutlanan Juneteenth etkinliğinde Harris ve merhum George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd ile yan yana duruyordu. Bir noktada, Philonise Floyd kolunu Biden'ın etrafına doladı ve onu canlandırmayı başardı. İkili kısa bir süre sonra yumruk tokuşturdu.

Programın sonunda Biden, "Beyaz Saray çimeni daha önce böyle bir şey görmemişti," diyerek 2021'de Juneteenth'i federal tatil olarak ilan eden yasayı imzaladığı için "gururlu" olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Politika

Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Joe Biden Saray Politika Dünya Haberler

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