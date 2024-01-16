Erdoğan: "Ssk ve Bağ-Kur Emeklilerimizin Ocak 2024'ten İtibaren 6 Aylık Artış Oranı Yüzde 42,6'ya Yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve BAĞ-KUR ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve BAĞ-KUR emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantının ardından Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

"SON 5 GÜNDE SURİYE VE IRAK'TA DÜZENLENEN HAVA HAREKATLARIMIZ NETİCESİNDE 114 HEDEF VURULDU, 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik birimlerimize yanında, yöresinde kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik. Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'Teröristan' hesabı yapanları rahatsız etmiştir.

"SUNİ GÜNDEMLERLE VAKTİMİZİN VE ENERJİMİZİN ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız dönemde hortlatılmaya çalışılan rejim tartışmasındaki niyet gayet açıktır. Türkiye'yi asıl gündeminden kopartıp, kendi içine kapatarak, bölgesinde ve dünyada artan etkinliğini kırmaya yöneliktir. Türkiye'yi tekrar emperyalistlerin boyunduruğu altına almak isteyenlerin tezgahına gelmeyeceğiz. Suni gündemlerle vaktimizin ve enerjimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Dayatılan gündemlerin değil hayallerimizin peşinden koşacağız. Gündemimizde sadece Türkiye, eser ve icraat var. Mazluma el uzatma, düşenin elinden tutma var. Biz işimize bakıyoruz. Gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için koşturuyoruz. Bu anlayışla kabine olarak eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, şehircilik, kültür sanattan dış politikaya, aileden gençlik ve spora geniş yelpazede programımızı adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah 31 Mart seçimini demokratik olgunlukla Türkiye Yüzyılı gündemiyle yolumuza devam edeceğiz.

"İSTİHDAMDA 32 MİLYON KİŞİYLE TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ YAKALADIK"

Yüzde 9'a düşürdüğümüz işsizliği daha da aşağılara çekmemiz gerekiyor. İşverenlerimiz ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü, kendi işyerinde yetiştirme imkanını daha esnek şartlarda kullanabileceklerdir. 6 Şubat sonrası deprem bölgesindeki işyerlerinin bu kurs ve programlarla ilgili yükümlülüklerini zaten kaldırmıştık. Aynı şehirlerimizdeki kurs ve programların 2024 yılı için işveren yükümlülük süresi 1 kat, istihdam taahhüdü ise yüzde 30 olarak uygulanacak. Amacımız depremden etkilenen şehirlerimizdeki işgücü piyasasının bir an önce toparlanmasını temin etmektir. Depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyoruz. En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdiğimiz mücadeledir. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Ürettiği ve sattığı malın, verdiği hizmetin enflasyonla doğru olmayan tamahkar anlayışı ortadan kaldırmalıyız.

"EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRINI 7 BİN 500 LİRADAN 10 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve BAĞ-KUR'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve BAĞ-KUR ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve BAĞ-KUR emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz.

"YARIN GECE SAAT 01.11'DE UZAYA UĞURLAYACAĞIMIZ İLK TÜRK ASTRONOTUMUMUZU; BÜYÜYEN, GÜÇLENEN VE İDDİA SAHİBİ TÜRKİYE'NİN YENİ BİR NİŞANESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ülkemizin risk priminin düşmesi, yabancı yatırımcıların piyasalarımıza ilgisinin artması, derecelendirme kuruluşlarının görünümümüzü olumluya çevirmesi gibi pek çok işaret Türkiye'nin olumlu yönde olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşana kadar duraksamadan çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz. Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumumuzu; büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper kardeşimizin bu yolculuğu milletimiz, gençliğimiz için hayırlı olsun diyorum. Uzay istasyonunda yürüteceği bilimsel çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum."