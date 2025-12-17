Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, "Türkiye'nin Gazze krizindeki diplomatik etkinliği münferit olay değildir. Bu başarı, devletimizin son yıllarda stratejik kararlılıkla inşa ettiği denge politikası ve arabuluculuk geleneğinin zirvesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi üzerindeki konuşmasında, iktidarları döneminde çalışma hayatında insanı merkeze aldıklarını vurguladı.

İstihdam politikalarında Türkiye'nin aktif yönlendirici olduğunu ifade eden Korkutata, sosyal devletin zor zamanlarda kendini göstereceğini dile getirdi. Korkutata, işsizlik sigortası ve desteklerle vatandaşın yanında olduklarını kaydetti.

Engelliler, kadınlar ve gençler için ayrı politikalar geliştirdiklerini anlatan Korkutata, "AK Parti için istihdam sadece ekonomi başlığı değil, adalet ve insan onuru başlığıdır. Sosyal güvenlik alanında sessiz devrim gerçekleştirilmiştir. Çalışan sayısı artmış, sosyal güvenlik şemsiyesi genişlemiştir. Primini ödeyemedi diye sağlık hizmetinden yararlanamayan Türkiye geride kalmıştır." diye konuştu.

Zeki Korkutata, teşviklerle, prim düzenlemeleriyle üretim ekosisteminin güçlendirildiğinin, çalışan ile işveren arasında denge kurulduğunun altını çizdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, ekonominin ve toplumsal yapının temel direği olduğunu belirtti.

Dünyanın en kapsayıcı genel sağlık sigortası sistemini kurduklarına işaret eden Kurt, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), çalışma hayatını ve istihdam politikalarını desteklediğini ifade etti.

Kurt, İŞKUR tarafından 2002'den bugüne kadar 16 milyon 390 bin 275 işe yerleştirmeye aracılık yapıldığını, engelli istihdam sayısının 110 binin üzerine çıktığını bildirdi.

"MİT, terör sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak için kritik adımlar atmıştır"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığının, Gazze krizinde dik ve iradeli duruş sergilediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki vahşeti cesurca "soykırım" olarak tespit ettiğini aktaran Önen, "Türkiye'nin Gazze krizindeki diplomatik etkinliği münferit olay değildir. Bu başarı, devletimizin son yıllarda stratejik kararlılıkla inşa ettiği denge politikası ve arabuluculuk geleneğinin zirvesidir. Liderimizin hamlesi gerçeği söyleme cesaretini gösteren tek vicdan olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

Önen, Türkiye'nin Gazze krizinde etkili rol oynadığını dile getirdi.

Gazze'de yüksek tecrübeli diplomatik zekayla hareket edildiğine dikkati çeken Önen, "Bu makamın bu vizyonla yürütülmesi Türk milletinin onurunun en güçlü teminatıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Türkiye'nin bekası için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Türkiye'nin terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ettiğini anlatan Böhürler, örgütlerin yurt dışı uzantılarının da engellenmeye çalışıldığını belirtti. Böhürler, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye süreci, yalnızca bir slogan değildir. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini kalıcı kılmak için yürütülen bir taahhüttür. Devletimizin yüksek menfaatleri ve milletimizin güvenliği doğrultusunda terörle mücadeleyi ödün vermeden sürdüren MİT, bu süreçte 40 yıldan uzun süredir ülkemize büyük maliyete yol açan terör sorununu kalıcı çözüme kavuşturmak için kritik adımlar atmıştır."

"Biz milletimize güven verirken, birileri daha güvenilmez hale geldi"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hakikatin sesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, dünyayı dinleyen değil, söz söyleyen, sözüyle dünyaya yön veren, gerektiğinde masaya yumruğunu vuran ülke haline geldiğini kaydeden Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi zekasıyla Türkiye'nin, aktif kurucu aktöre dönüştüğünü ifade etti.

Bursalı, partilerinin sadece hizmet üretmediğinin, Türk milletinin ruhuna, devletin hafızasına mühür vurduğunun altını çizdi.

CHP'yi eleştiren Bursalı, şöyle konuştu:

"Biz ülkemizi oyun kuran aktöre dönüştürürken birileri kendi iç kavgalarının içinde kayboldu. Biz milletimize güven verirken, birileri daha güvenilmez hale geldi. Biz 'Türkiye Yüzyılı' dedik, birileri çizgi film siyaseti anlayışını terk etmedi. Kendi belediyelerinde bile şeffaf olamayanların Türkiye'nin büyük yürüyüşünü ve iletişim stratejisini anlamasını beklemiyorum. Bir yerlerle şifreli iletişim kurmak sizin işiniz. SİHA'lar için 'maket uçak' derken kime sinyal verdiniz? Bugün Türkiye'nin sesi Brüksel'de duyuluyor, New York'ta yankılanıyorsa bunun adı liderliktir, o liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, küresel krizlerin karşısında susanların değil, yön verenlerin safında duran, mazlumların ve mağdurların umudu olan liderdir."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyanet İşleri Başkanlığının aileye yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu ifade eden Yaz, Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa ettiğini söyledi.

Yaz, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi üzerinden gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu belirtti.

"Türkiye, NATO'nun tüketici ülkesiyken, üretici ülkesi konumuna gelmiştir"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, savunma sanayisi alanında dışa bağımlılığı iyi bildiklerini söyledi.

Savunma sanayisi alanında örtülü ve açık ambargoların kendilerini hiçbir zaman yıldırmadığının altını çizen Şahin, yerli ve milli adımların atıldığını aktardı.

Şahin, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonundaki çalışmalarla tüm ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla karşılandığını ifade ederek, "Yerli savunma sanayi ürünleri terörle mücadele operasyonlarında, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmaktadır. Bu ürünler ihraç edilmekte ve ülkelerin envanterlerine girişi artmaktadır. Dünyada konuşulan İHA ve SİHA'larımız modern savaş alanında oyunun kurallarını değiştiren konsept kurmuş, uluslararası alanda ilgi çekmiştir. Türkiye, NATO'nun tüketici ülkesiyken, üretici ülkesi konumuna gelmiştir." şeklinde konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Türkiye'nin kendi savaş gemisini ürettiğini anımsattı.

Gemileri denizden yürüten Fatih Sultan Mehmet'in torunlarının teknoloji ve savunma destanı yazdığını vurgulayan Taş, Bayraktar KIZILELMA'nın havadan havaya görüş ötesi hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı olduğunu ifade etti.

Taş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, füze testlerinin Sinop'ta balıkları rahatsız ettiğini söylediğini aktararak, "Hiç merak etmeyin, biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler, adayını açıklarken bile Cumhurbaşkanımızı aklından çıkaramayanlar, kameralarını bantlayan, baklavalı kutularında avroları götürenler, kazandıkları belediyeleri rant yuvasına çevirenler rahatsız." ifadelerini kullandı.

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, milletin vergisinin millete harcandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle birçok alanda gurur tablolarının konuşulduğunu vurgulayan Söylemez, Türkiye'nin krizlere rağmen ayakta durduğunu belirtti.

Her alandaki başarıların görmezden gelindiğini ifade eden Söylemez, şöyle konuştu:

"Milletin bütçesini mandacı azınlığa peşkeş çekenler, bir avuç doymaza kurban edenler, yoksulluğun kaynağı olanlar, hırsızları utanmadan, sıkılmadan savunanlar milli bütçeyi idrak etmekten yoksundular. Yüz yıllık sorunları yaratanlar Avrupa kapılarında el pençe yardım isterken, Türkiye'nin attığı olumlu her adımı inkar etmekte, çözüm üretmek yerine kriz beklentisi yapmayı tercih etmektedir."

Usta: "O iddianameyi dolduran sizsiniz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti milletvekillerinin "mezar başında rakı içenler" ifadelerini hatırlatarak, "Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez." dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Mezar başında alkol almak, ne geleneklerimizde ne göreneklerimizde vardır. Bunu meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz. İstanbul'la ilgili 'Her şey yalan, boş' diyorsunuz. O iddianameyi dolduran sizsiniz. Bu ülkenin parasını çalıp, kameralar önünde para kuleleri dizip sonra 'Temiziz' demek size yakışır." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda tartışma yaşanması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerini uyardı. Bozdağ, daha sonra bütçeler üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekillerine söz verdi.