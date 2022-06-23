Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB ve KTBB İş Birliği Lansmanı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şehirlerin hikayelerini buluşturan, coğrafyaları, iklimleri ve insan dokusunu yakınlaştıran kardeş şehirler, günümüzde öne çıkan diplomatik bir araç haline gelmiştir." dedi.

Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş birliği Açılış Toplantısı'nda, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

"Bizim medeniyetimiz, ihya edilmiş şehirler medeniyetidir." diyen Oktay, "İnsan şehrin, şehir insanın aynasıdır, şehirleri, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerleriyle yoğrulmuş yerel hizmetlerle donatmak bu medeniyet birikiminden alınan ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Oktay, kalkınmanın yerelden ve bireyden başladığını, merkezde devam ettiğini belirterek, "Eğer merkezde yürütülen projeler yerele inmezse, kalkınma da olmaz, gelişme de olmaz, motivasyon da olmaz, o işin bereketi de olmaz." diye konuştu.

"Gece, gündüz" demeden çalışmak gerektiğini, Türkiye'de de bunu yapmaya çalıştıklarını dile getiren Oktay, bir taraftan da "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek, dünyaya meydan okuduklarını söyledi.

Oktay, dünya ile dikleşmediklerini, yanlış giden bir şeylerin olduğunu dünyaya anlatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca bu düzenin böyle gidemeyeceğini haykırdığını anımsattı. Oktay, dünyanın Erdoğan'ı anlamak istemediğini, ancak Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdiğinde anlamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Oktay, bu gerçeği haykırabilmek için ekonomik, sosyal, siyasi, askeri, diplomatik, bir bütün olarak güçlü olmak gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin belediyecilikte dünya çapında örnek gösterilen uygulamalara imza attığına ve özellikle sosyal belediyecilik alanında çığır açtığına dikkati çeken Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği "marka şehirler" vizyonuyla, ilçeden il belediyelerine örnek bir müktesebatın oluştuğunu söyledi.

Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in OECD tarafından "Şampiyon Belediye Başkanı", yine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın "Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı" seçilmesinin, belediyecilikte çıtayı çok yükseklere çıkardıklarının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Belediyecilik alanında Türkiye'nin sahip olduğu birikim ve tecrübeyi gönül coğrafyası başta olmak üzere, pek çok ülke belediyeleriyle paylaştıklarını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Kardeş şehir ilişkileri bunlardan bir tanesi. Şehirlerin hikayelerini buluşturan, coğrafyaları, iklimleri ve insan dokusunu yakınlaştıran kardeş şehirler, günümüzde öne çıkan diplomatik bir araç haline gelmiştir. Kardeş şehir ilişkileri, kalkınma iş birliğinin artırılması ve iyi uygulama transferi gibi konularda, son derece olumlu bir role sahiptir. Aynı zamanda örnek sosyal hizmetler, ortak çevre politikaları ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda belediyeler arası tecrübe paylaşımına imkan tanımaktadır. Pek çok ülke belediyesiyle kurulan bu kardeş şehir ağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belediyeleriyle kurulduğunda ayrı bir anlam kazanıyor. Ekonomik ve kalkınma iş birliğimiz kapsamında KKTC'ye her alanda sağladığımız destekler Türkiye Belediyeler Birliğinin elini taşın altına koymasıyla yeni bir boyuta taşınmıştır.

Kuzey Kıbrıs'ta yerel yönetim kapasite gelişimi ve şehirlerin yakınlaşması konularında TBB Başkanı Fatma Hanımla yaptığımız istişareler sonucunda hızlı şekilde aksiyon alındı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında geçtiğimiz yıl ortak çalışma protokolü imzalanmasına yine hep beraber şahitlik etmiştik. Ardından iki ülke belediyeleri arasında karşılıklı temaslar ve fikir alışverişleri sıklaştı, kültürel hareketlilik ivme kazandı. Bizlerin de yakından takip ettiği bu iş birliği iradesi, KKTC'de somut projeler olarak meyvelerini vermeye başlamıştır. İlk adımı 'İki gazi şehrin kardeşliği' şiarıyla Gaziantep ve Gazimağusa atarak örnek oldular. Ardından hem Türkiye'nin hem KKTC'nin dört bir yanından belediyeler, birlikte üretme kültürü geliştirerek belediyeler arası, sosyal ve kültürel iş birlikleri, yerel hizmetler konusunda teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı, yerelde üretim, tarihsel çevrenin korunması ve doğal çevrenin korunması gibi alanlarda iyileştirici fikirler ürettiler. Türkiye-KKTC belediyeler dayanışmasına katkı veren tüm belediyelere teşekkür ediyorum."

"Belediyeler arası projeler birer birer filizlenmeye başlamıştır"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve ekibinin her türlü desteği belediyelere sunarak, kardeşliği perçinlediğini belirten Oktay, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oktay, tüm bu çabalar sonucunda, bugün belediyeler arası projelerin birer birer filizlenmeye başladığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt'un endemik zenginliğini değere dönüştürecek 'şifa evi ve aromatik bitki bahçesi' kurulmasına katkı sağlıyor. Kuşadası Belediyesi, Girne Antis plajının doğal zenginliğini muhafaza ederek, kullanıma açılmasını destekliyor, Yenimahalle Belediyesi, Paşaköy Belediyesi ile birlikte dezavantajlı bireyler dahil toplumun tüm kesimlerinin yararlanacağı bir spor alanı tasarlıyor, Rize Belediyesi, Rize'nin yeşilini Girne'ye taşıyacak yeşil alan çalışmasını desteklerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursu tecrübelerini, Güzelyurt Belediyesi ile paylaşıyor. Bu çalışma, öyle bir etkiye sahip ki Karadeniz'i Akdeniz ile buluşturuyor, Kuşadası kumsallarından Girne'ye bir gönül yolu açıyor, Sakarya'nın penceresinden Güzelyurt'u seyrettiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz ile KKTC Tatlısu Belediyesi'nin, Pınarhisar Belediyesi ile Çatalköy Belediyesi'nin, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Lapta Belediyesi'nin de katma değer sağlayacak iş birliklerinin yolda olduğunu öğrendik. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin lokomotifliğinde KKTC'deki belediyelerin iş birliğine gösterdiği ilgi takdire şayandır. Gerçekleşen ortak projeler sayesinde, Türkiye ve KKTC arasındaki ezeli kardeşlik bağları daha da perçinlenmekte, toplumun her kesimine ulaşılmaktadır. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile verilen doğrudan finansman destekleri kapsamında ise geçtiğimiz yıl Alsancak, Beyarmudu, Gazimağusa, Güzelyurt, İnönü, Lapta, Mehmetçik, Tatlısu ve Yenierenköy belediyelerine katkı sağlanmıştır. 2022 yılı için belediye ve köylerin altyapı yatırımları projesine 55 milyon lira kaynak ayırmış durumdayız. Kıbrıs Türkü'nün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimiz güçlenerek devam edecektir."

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belediyeciliğin gelişmesi son derece önemli"

Kurulan iş birliklerinin sürdürülebilir kazanımlara dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belediyeciliğin gelişmesinin son derece önemli olduğunu aktardı.

Oktay, bilgi ve tecrübe paylaşımının, su ve atık yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iklim değişikliğine duyarlılık ve akıllı şehir uygulamaları gibi alanlara özellikle yayılmasının faydalı olacağını vurguladı.

İnsan-şehir-tabiat dengesini en iyi şekilde gözeterek, KKTC'nin yeşilini, mavisini gelecek nesillere aktaracak bir belediyecilik perspektifinin bu cennet topraklara değer katacağını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"KKTC'de çalışmaları yürütülen belediye reformunun bu doğrultuda yerelde etkin hizmet ve demokrasiyi güçlendirecek bir adım olacağına inanıyorum. İşleyişiyle çağa ayak uyduran belediye yapıları, merkezi yönetimin işini kolaylaştıracak, aksaklıkların önüne geçecektir. İki ülke belediyeleri arasında yeşeren bu şehirler dayanışmasının tüm kurumlara, STK, üniversite ve spor federasyonlarına örnek olmasını diliyorum. Birlikte, fikir ve gönül birliği içinde yapacak daha çok işimiz var. Maraş açılımından yenilenebilir enerji projelerine ve yerelden kalkınmaya KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla iş birliği anlaşmalarını imzalayacak Türkiye ve KKTC'nin kardeş belediyelerini tebrik ediyorum. 'Sürdürülebilir Çevre ve Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler' hedefiyle ilerleyen çalışmaların, Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a Kuzey Kıbrıs belediyelerine ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşma sonunda, Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında niyet beyannamesi imzalandı.