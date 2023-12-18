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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Görüşmelerimizde Türkiye-AB...

18 Aralık 2023 18:26 Güncelleme: 18:28 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık" dedi.