Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS OTURUMA BAŞKANLIK EDECEK

Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti. İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık edecek.

GÖZLER ORTAK BASIN TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Bu arada Miçotakis, görüşmeye gelişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile tokalaştı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.