Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde işe gitmeyen infaz ve koruma memuru, evindeki yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araç Açık Cezaevi'nde görevli infaz ve koruma memuru Murat Ramazan'ın (36) sabah işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları tarafından kendisine telefonla ulaşılmaya çalışıldı. Murat Ramazan'ın telefon aramalarına cevap vermemesinden şüphelenen mesai arkadaşları, yaşadığı eve gitti. Ramazan, mesai arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Ramazan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan'ın cenazesi, polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ramazan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesi neticesinde belli olacağı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı