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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı? Canlı yayında dikkat çeken iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı? Canlı yayında dikkat çeken iddia
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunu gündeme getiriyordu. Uçum'un sözleri ile ilgili Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. "Cumhurbaşkanımız bir karar vermiş" diyen Küçükkaya, MHP ile anlaşıldığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'ya göre erken seçim kararı alınması doğrultusunda bir kez daha aday olabileceğini vurgulaması gündemden düşmüyor. Son olarak konuyla ilgili Uçum, "Dönem sınırlamasının bir ülkeyi, liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda, dezavantajlı duruma sokabileceğini" söyledi. Bunun için Anayasa'da tedbir alındığını ifade eden Uçum, "istisnai adaylığın" erken seçimle mümkün kılındığını kaydetti.

UÇUM'DAN ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Bu durumun Erdoğan'a özel bir durum olmadığını ifade eden Uçum, yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. "Erdoğan'a son kez adaylık imkanı verilmesi önerimizi; anayasaya aykırılık, kişiye özgü imtiyaz ve sınırsız sayıda istisnanın önünü açmak gibi itirazlarla eleştirmek akıl, mantık ve hukuk dışıdır" diyen Uçum, "Böyle bir hukuki imkân yokmuş, keyfi bir öneri yapılıyormuş gibi konuyu ele almak tam bir cehalettir ve kötü niyetli bir tavırdır" diye çıkıştı.

Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya, son günlerde gündemde olan Uçum'un son dönemdeki "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir" sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti ile MHP arasında bir anlaşma yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmak istediğini belirten Küçükkaya açıklamasında şunları söyledi:

"BENCE MHP İLE ANLAŞMIŞ"

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Cansu Çamlıbel'le konuşmuş. 'Yorumum ne?' diye soruyorsanız, yorumum şu, Cumhurbaşkanımız bir karar vermiş. Bence MHP ile de anlaşmış. Bir dönem daha aday olmak istiyor.

"İSTEDİĞİ ZEMİNİ OLUŞTURUYOR"

Seçim 2026, 2027, 2028, normal takvimi 2028. Ama 2028 olursa Erdoğan aday olamıyor. Hükümet çevreleri diyor ki, 2027'de olur seçim diyor. Ama ben bunu CHP liderine sorduğum zaman, '2025'te istiyorum' dedi. Ama ben, mesela ben 2026 sonbaharı için bekliyorum. Ne zaman olursa olsun. Mehmet Uçum bence Erdoğan'ın bir dönem daha aday olmasını istediği için onun zeminini oluşturuyor."

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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