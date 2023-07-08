Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den ikili görüşme sonrası ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki görüşme sona erdi. 2 buçuk saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçen iki lider, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki buçuk saat görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Devlet Başkanı değerli dostum Zelenskiy, kıymetli heyet, sizleri ne kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Lviv'de gerçekleştirmiştik. Yaşananlara karşın Türkiye ve Ukrayna dostluğu her bakımdan güçlendi.

"SAVŞIN SONA ERMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Savaşın sona ermesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Dayanışmamızı yaptığımız yardımlarla sergiledik. Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

"TAHIL ANLAŞMASININ YENİDEN UZATILMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında ise İstanbul'da atılan imzayla Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum.

"UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"

Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Samimi bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barışa tekrar dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz."

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