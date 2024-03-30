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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti

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Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek "hayır duası" aldı.

İsmailağa Cemaati tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duâda bulundular"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti

İşte ziyaretten görüntüler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (18)

Mr Burner:

Ne MÜBAREK İnsanlar.. Rabbim hepsini korusun inşAllah…

52
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Osman Öner:

Faiz Nas

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yanıt1
Ali Bayat:

Aha şimdi kaybettiniz işte.

164
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ercan er:

Mal sizinkiler de görüştü haberleri iyi oku

yanıt20
yanıt76
Cemal Zenginyurt:

Ehli Sünnet in duasiyla her projeye imza atariz. Onlarda dua bizde hizmet aski bitmez.

35
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Ağa Aytaş:

Düştüğümüz hallere bakarmısınız ağzımda oruçludur Allah hak şâhittir bunların girdiği cenneti istemem.

102
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Himmet Yıldız:

Oraya zaten seni sokmazlar 1000 sene oruç tutsanda, çünki safın belli. Sen ekoyla berabersin

yanıt24
yanıt77
Abdullah :

Himmet denen ehli şirk...peygamber bile geleceği bilemezken kimin cennetlik olduğuna sen nasıl karar veriyorsun. Yeter Güzel dinimizi kirlettiğiniz bozduğunuz.

yanıt40
yanıt7
Narter Nart:

Allah' tan umut kesilmez ancak şu an iftarlar yapıldı....Filistin denilen bir yer var... Ben onu hatırlayınca cennet uzak geliyor. Seçim zamanı ziyareti... Belki kim bilir Filistin içinde dua edilmiştir. Kimbilir...Kimbilir...

yanıt7
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Himmet Yıldız:

Zorunamı gitti Abduş kimin şirk içinde olduğunuda Allah bilir!

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