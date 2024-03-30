Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti

Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek "hayır duası" aldı.

İsmailağa Cemaati tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duâda bulundular"

İşte ziyaretten görüntüler:

