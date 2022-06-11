Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Van'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Van'a geldi.

Toplu açılış törenine katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Burada bir süre dinlenen Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle otobüsle kent merkezine doğru yola çıktı. Güzergah boyunca yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra toplu açılış töreninin yapılacağı Beşyol Meydanı'na geldi.

Toplu açılış törenini ardından Erdoğan'ın, gençlerle buluşmak üzere Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan Van-Kocaeli Dostluk Parkı'na geçmesi bekleniyor. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ferit Melen Van Politika Haberler

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