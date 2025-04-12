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Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'nin 13 talepte bulunduğu öne sürüldü. Talepler arasında "PKK'nin silahsızlanması için yasal düzenleme" ve "görevden alınan belediye başkanlarının serbest bırakılıp görevlerine iade edilmesi" maddeleri de yer aldı. Gündemi sarsan iddia sonrası açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Erdoğan'a 13 talep iletildiği iddialarını yalanladı.

Ankara'da 13 yıl sonra önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında DEM Parti heyetini kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katıldı. Saat 13.30'da başlayan görüşme, 1 saat 25 dakika sürdü.

DEM Parti'den görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz." denildi.

Görüşmede yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kapsamında DEM Parti Heyetini Kabul Etti

"UMUT HAKKI DAHİL, SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN YASAL ADIMLAR GEREK"

Görüşmenin ardından bir TV kanalına konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşmenin barış ve çözüm arayışlarına ivme kazandıracağını belirterek, önümüzdeki süreçte hem siyasi partilerle hem de ilgili devlet kurumlarıyla temasların sürdürüleceğini kaydetti.

10 Nisan'da yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere İmralı'ya ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Buldan, sürecin yasal zeminini güçlendirmek adına Adalet Bakanlığı'ndan randevu talep edeceklerini de duyurdu.

"Demokratik ve barışçıl bir çözüm için gerekli yasal adımların atılması konusunda kararlıyız. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapmayı planlıyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulması, toplumsal barışın anahtarıdır" diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umut hakkı başta olmak üzere, sürecin ilerlemesi için yasal adımlara ihtiyaç var. Bu konularda yakın zamanda adımların atılacağını düşünüyorum. Parlamento sorumluluk üstlenmeden sürecin ilerlemesi sıkıntılı olacaktır. Önümüzdeki hafta yasal adımlarla ilgili Adalet Bakanı ile görüşeceğiz. "

Buldan ayrıca, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına parlamentonun daha etkin bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde siyasi temaslarını sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kapsamında DEM Parti Heyetini Kabul Etti

13 LİSTELİK TALEP

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti'nin 13 istekte bulunduğu öne sürüldü. İşte o maddeler…

1. Öcalan'ın tecridi kaldırılsın. İletişim özgürlüğü güvence altına alınsın.

2. PKK'nın silahsızlandırma süreci için özel bir yas çıkarılsın

3. Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi yasalarla güvence altına alınsın.

4. Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanun Teklifi hazırlansın

5. Hasta tutuklular salıverilsin.

6. Barış süreci için Meclis'te özel yetkili bir komisyon kurulsun.

7. TBMM Başkanı tüm siyasi partilerle görüşerek uzlaşı metni hazırlasın.

8. Belediyelerdeki kayyum uygulaması son bulsun.

9. Cezaevindeki belediye başkanları serbest bırakılsın, tutuksuz yargılansın ve göreve iade edilsin.

10. Umut hakkı yasa teklifleri gündeme alınsın.

11. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın.

12. Yürürlükteki Terörle Mücadele Kanunu değişsin.

13. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka uygulamaya alınsın.

13 MADDELİK TALEP LİSTESİ YALANLANDI

Bu maddelerin gündem olmasının ardından DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, X hesabından açıklamaya yaparak iddiaları yalanladı. Doğan zorunlu açıklama başlığıyla, paylaştığımı mesajında "DEM Parti İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde "13 Maddelik Talepler Listesi" olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir "Talepler Listesi" gibi yaymak doğru değildir." dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıhüsni Kaya :

DEM leniyoruz çok şükür

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıLion 1:

Tutuklu olanlar eğer suçlu ise nasıl brakilacak yok eğer sucsuzlarsa niye tutuklandılar ilginç bir durum

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıcd57psfgh7:

tamam hiçbirini kabul etmiyoruz…

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSamsun Bafra:

Anahtarı bırakıp çıkalım isterseniz ?

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMGk:

Abd güdümlü itrail denen terör yapılanması hepimizi yok etmeden birliğimizi sağlamak zorundayız BUNA MECBURUZ

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

Samsun Bafra: Evet anahtarı asıl sahiplerine teslim edip gidebilirsiniz.

Yorum Beğen51
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

3.maddeye bir kürt olarak oramla güldüm diyebilirim sadece:)))

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMustafa ŞehAde:

dikduran adam: Orana dikkat et patlatabilirler.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDemir Acer:

13 maddeymis ya sabir, bunlarin silah birakmaya niyetleri yok cunku israil ve abd ye guveniyorlar TC tek yapacagin onlar birakmazsa koklu bir operasyon suriyedeki pkk bolgesi ortadan kalkmalidir.

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSamsun Bafra:

Anahtarı bırakıp çıkalım isterseniz?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme5
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