Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika