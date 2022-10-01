Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınır ötesi harekâtlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne, oluşturduğumuz güvenli bölgelere, yaklaşık 526 bin gönüllü geri dönüş oldu." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Suriye Politika Haberler

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