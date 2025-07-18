Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siper savaşlarının yerini siber savaşlar aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Dünyada artık yeni denklemler kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zeka, insansız teknolojiler, yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi yeni değişkenler, konvansiyonel stratejilerin dönüşümünü de kaçınılmaz hale getirdi. Geçmişin siper savaşlarının yerini siber savaşlar almıştır." dedi.

"İHA'larımızla, SİHA'larımızla, son teknoloji araçlarımızla bugünün savaş konseptini yine biz belirliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2016'da kurduğumuz Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), kendi alanında dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimizin geleceğini şekillendirecek, kahraman ordumuzu daha ileri noktalara taşıyacak kurmay kadrolarımız bu ocakta yetişiyor. Üniversitemiz güvenlik, strateji ve savunma gibi disiplinlerde yüksek düzeyde askeri çalışmalar noktasında dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor.

"GEÇMİŞİN SİPER SAVAŞLARININ YERİNİ SİBER SAVAŞLAR ALMIŞTIR"

2. Cihan Harbi'nden sonra tesis edilen uluslarararası sistemin kırılmalar yaşadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dünyada artık yeni denklemler kuruluyor. Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu artırıyor. Yapay zeka, insansız teknolojiler, yarı iletkenler ve nadir toprak elementleri gibi yeni değişkenler, konvansiyonel stratejilerin dönüşümünü de kaçınılmaz hale getirdi. Geçmişin siper savaşlarının yerini siber savaşlar almıştır.

"ADINDAN SÖZ ETTİREN ÜLKELER ARASINDAYIZ"

Yerli ve milli teknoloji yatırımlarımızla, savunma sanayideki hamlelerimizle adından söz ettiren ülkeler arasındayız. MSÜ, burada da hayati sorumluluk üstlenmektedir. Bugün ayrıca MSÜ'de ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi ibadete açtık. Açılışını yaptığımız diğer camilerimizin de üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.

"BUGÜNÜN SAVAŞ KONSEPTİNİ YİNE BİZ BELİRLİYORUZ"

Geçmişi şanla, şerefle, sayısız zaferlerle dolu bir ordu millet olarak, dünya askeri müktesebatına da çok önemli katkılarda bulunduk. Kurmaylık zekamızı cephe gerisindeki çalışmalarımızda da herkese gösterdik. İHA'larımızla, SİHA'larımızla, son teknoloji araçlarımızla bugünün savaş konseptini yine biz belirliyoruz. İç cephemizi de tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi adımlar atıyoruz.

"HEDEFLERİMİZE DOĞRU KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu menzile vardığımızda çok daha güçlü, çok daha muteber bir Türkiye'yi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız.

"BİZE ÖMÜR BİÇENLERİN ÇOĞU TARİH OLDU"

Bize ömür biçenler oldu. Hasta adam dediler, bu sefer tamam dediler, Türkler esir olacak dediler. Her defasında Türk'ün sarsılmaz imanına ve çelikten iradesine çarptılar. Her defasında Türk milletinin mücadele azmi karşısında kaybettiler. Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu, çoğu unutulup gitti ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz. Dün vardık, bugün varız, kıyamete kadar da var olacağız. Kutsal vatan topraklarında özgürce yaşamaya, zalime kabus, mazlum gönüllere umut ışığı olmaya devam edeceğiz.